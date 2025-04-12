ДТП с такси спровоцировало пробку на Молитовском мосту

Утром 15 апреля на Молитовском мосту в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, столкнулись несколько автомобилей.
Среди участников аварии значится машина такси.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Из-за инцидента в сторону Комсомольской площади образовался затор. Также пробки зафиксированы на Окском съезде и проспекте Гагарина.
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