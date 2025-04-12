Выбирать профессию помогает ЛУКОЙЛ Общество

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

В Кстовском нефтяном техникуме при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" прошла традиционная межрегиональная олимпиада по химии.

В прошлом году она впервые вышла за пределы не только города Кстово, но даже Нижегородской области. В заочном этапе участвовало более 700 будущих химиков из разных регионов страны.

Это учащиеся старших классов и студенты учреждений среднего профессионального образования.

У олимпиады была обширная программа. Ее участники занимались интересной проектной деятельностью и демонстрировали свои коммуникативные компетенции и лидерские качества. Самым запоминающимся для всех стал второй день олимпиады, когда ребята работали в специализированных лабораториях техникума и смогли почувствовать себя настоящими химиками.

Завершилась олимпиада традиционной конференцией по профориентации для будущих абитуриентов Кстова. Преподаватели известных технических вузов и средних специальных учебных заведений нефтехимического профиля ярко и наглядно рассказали старшеклассникам о профессии нефтепереработчика.

В мероприятии приняли участие более 500 школьников из всех кстовских школ и студентов Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова. Такое знакомство наверняка поможет будущим абитуриентам определиться с выбором профессии и дальнейшим трудоустройством.