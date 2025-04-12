Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2025 12:21  [58] Число заболевших ОРВИ в Нижегородской области продолжает снижаться
16 апреля 2025 11:44  [101] Нижегородские фельдшеры смогут заменять врачей с осени
16 апреля 2025 11:42  [93] Выбирать профессию помогает ЛУКОЙЛ
16 апреля 2025 11:10  [124] Евгений Люлин: "Технологии пожаротушения остановили в регионе каждый третий лесной пожар"
16 апреля 2025 11:01  [195] Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА
16 апреля 2025 10:49  [190] Метрощит "Владимир" вернулся на Сенную под покровом ночи
16 апреля 2025 10:32  [150] Строительные решения от Docke: инновации, качество, стиль
16 апреля 2025 10:25  [114] Сервис знакомств Twinby начнёт помечать судимых за насильственные преступления
16 апреля 2025 10:00  [1226] Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и их семей в регионе
16 апреля 2025 09:49  [149] Почти 14 кг опасных сухофруктов изъяли в нижегородском аэропорту
Общество

Выбирать профессию помогает ЛУКОЙЛ

16 апреля 2025 11:42  [93] Общество
Выбирать профессию помогает ЛУКОЙЛ

Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

В Кстовском нефтяном техникуме при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" прошла традиционная межрегиональная олимпиада по химии.

В прошлом году она впервые вышла за пределы не только города Кстово, но даже Нижегородской области. В заочном этапе участвовало более 700 будущих химиков из разных регионов страны.

Это учащиеся старших классов и студенты учреждений среднего профессионального образования.

У олимпиады была обширная программа. Ее участники занимались интересной проектной деятельностью и демонстрировали свои коммуникативные компетенции и лидерские качества. Самым запоминающимся для всех стал второй день олимпиады, когда ребята работали в специализированных лабораториях техникума и смогли почувствовать себя настоящими химиками.

Завершилась олимпиада традиционной конференцией по профориентации для будущих абитуриентов Кстова. Преподаватели известных технических вузов и средних специальных учебных заведений нефтехимического профиля ярко и наглядно рассказали старшеклассникам о профессии нефтепереработчика.

В мероприятии приняли участие более 500 школьников из всех кстовских школ и студентов Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова. Такое знакомство наверняка поможет будущим абитуриентам определиться с выбором профессии и дальнейшим трудоустройством.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ЛУКОЙЛ Олимпиада
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph