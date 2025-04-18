Нижегородские предприниматели смогут наладить связи с нефтехимией Беларуси Экономика

Предприниматели Нижегородской области приглашаются к участию в онлайн-переговорах с предприятиями концерна "Белнефтехим" Республики Беларусь. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Встреча состоится 22 апреля 2025 года. Организаторами мероприятия для российских поставщиков в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" выступает Корпорация МСП и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Российские МСП-поставщики смогут презентовать свою продукцию и услуги крупным компаниям, объединенным в белорусский государственный концерн по нефти и химии "Белнефтехим", который производит свыше 500 видов нефтехимической и химической продукции и объединяет более 10 предприятий.

Среди белорусских предприятий, которые планируют принять участие в мероприятии, - "Белшина", Завод горного воска, Гомельский химический завод, "Гомельтранснефть Дружба", "Гродно Азот", "Лакокраска", "Могилевхимволокно", Мозырский ПЗ, "Нафтан", "СветлогорскХимволокно", "Белоруснефть", "Полоцк-Стекловолокно".

Для участия в бирже контактов необходимо зарегистрироваться по ссылке. Затем на указанную при регистрации почту будет направлена ссылка для подключения, а также указано время начала встречи.

По всем вопросам, связанным с мероприятием, можно обращаться в Корпорацию МСП по электронной почте. Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, могут узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.