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Культура и отдых

Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia – 2025

21 апреля 2025 17:36  [69] Культура и отдых
Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia – 2025

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

Шесть нижегородских ресторанов вошли в шорт-лист топ 100+ лучших ресторанов России национальной премии Wheretoeat Russia – 2025. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

В этом году за звание лучшего ресторана России состязаются такие заведения Нижнего Новгорода, как «Кусто», «Парк культуры», «19», «Red Wall», «Vinedo» и «Yale». Нижегородская гастроиндустрия также представлена еще в трех номинациях премии: бар «Медные трубы» – в номинации «Бар года», ресторан «19» – в номинации «Выбор СМИ», нижегородец Вячеслав Уваров – в номинации «Сомелье года». 

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, имена победителей станут известны уже завтра, 22 апреля. 

«Мы гордимся нашими заведениями, демонстрирующими высокий уровень гастрономической культуры и мастерство поваров. Рестораны региона удивляют посетителей своим авторским подходом к кухне и, что не менее важно, атмосферой настоящего гостеприимства. Это залог того, что Нижегородская область становится все более привлекательным направлением для гастрономического туризма», – отметил министр.

В министерстве напомнили, что развитие гастрономического потенциала региона и продвижение имиджа нижегородской кухни – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект входит пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект Рестораны Туризм
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