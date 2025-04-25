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Политика

Глеб Никитин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

27 апреля 2025 09:00  [121] Политика
Глеб Никитин поздравил депутатов с Днем парламентаризма

Глеб Никитин поздравил депутатов всех уровней с Днем парламентаризма, который отмечается 27 апреля. Памятная дата приурочена к первому заседанию Государственной Думы в 1906 году. 

Глава региона подчеркнул важность работы депутатов, отметив, что именно они отвечают за принятие современных, продуманных и эффективных законов, способствующих экономическому росту, развитию социальной сферы и улучшению качества жизни жителей области.

"Ваша деятельность играет ключевую роль в создании положительного имиджа Нижегородской области, в том числе в вопросах инвестиционной привлекательности. Часто наш регион становится пилотной площадкой для внедрения законодательных инициатив, которые затем распространяются на федеральный уровень, — отметил Глеб Никитин.

Он также обратил внимание на тесное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти в регионе. По словам губернатора, именно благодаря такому сотрудничеству удается достигать положительных изменений в образовании, здравоохранении, экологии, жилищно-коммунальной сфере и социальной политике.

Особое внимание губернатор уделил усилиям парламентариев в сфере демографической политики. Он подчеркнул, что депутаты активно работают над созданием условий для повышения рождаемости и расширения мер поддержки семей с детьми, особенно в рамках инициативы "Пятилетие семьи" в Нижегородской области.

!Через депутатов мы получаем обратную связь от граждан, что помогает учитывать реальные потребности людей при разработке законодательных инициатив. Поздравляю всех депутатов с профессиональным праздником! Пусть стремление к справедливости, принципиальность и взвешенность всегда остаются основными ориентирами в вашей деятельности!, — заключил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Депутаты
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