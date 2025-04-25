Более 1400 молодых нижегородских предпринимателей объединил первый региональный форум "Точка А" Экономика

Фото: Полина Шульпина

В Нижнем Новгороде в технопарке «Анкудиновка» 24 апреля состоялся региональный молодежный форум для предпринимателей «Точка А». Его участниками стали более 1,4 тысячи человек. Форум предоставил молодым предпринимателям возможность обсудить актуальные вопросы развития бизнеса на панельной дискуссии, презентовать свои проекты, найти партнеров и получить консультации по мерам государственной поддержки.

Форум организован молодёжным центром «Высота» совместно с победителем «Росмолодёжь. Гранты» и автором идеи Анастасией Орловой при поддержке министерства молодежной политики региона.

«Очень классно, что этот форум создавался большой командой! Когда мы узнали, что наш молодой предприниматель Анастасия Орлова выиграла грант на свою инициативу, то не могли не поддержать её. Форум наглядно доказывает, что тема молодежного предпринимательства на сегодняшний день популярна как никогда. «Точка А» — новый проект, который помогает укреплять то сообщество молодых предпринимателей и бизнесменов, которое уже есть в нашем регионе. Безусловно, этому способствуют и другие наши проекты, которые мы реализуем на протяжении всего года. Это, например, реалити-шоу «Мой стартап», «Клуб бизнес-мам», проект «Мой первый бизнес», городские нетворкинги предпринимателей и бизнес-завтраки», — отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Программа форума открылась панельной дискуссией о перспективах молодежного предпринимательства. Среди спикеров были депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Станкевич, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, директор департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации города Нижнего Новгорода Артур Штоян, директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области, председатель Движения КВН Нижегородской области, член Общественной палаты Нижнего Новгорода, предприниматель Алексей Беляев и другие.

«Такие мероприятия, как форум «Точка А», - один из инструментов государственной поддержки, который помогает предпринимателям находить ориентиры для развития собственного дела. Эту работу в Нижегородской области на постоянной основе ведёт региональный центр «Мой бизнес». Наши эксперты проводят для бизнеса консультации по всем действующим мерам поддержки предпринимательства», – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин.

В рамках образовательной программы участники форума смогли посетить выступления известных предпринимателей, блогеров, общественных деятелей и экспертов в области развития бизнеса и управления командами.

На форуме также работала экспозона проектов участников реалити-шоу «Мой стартап» в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». 50 молодых предпринимателей представили свои идеи, провели промо-акции и получили «обратную связь» от экспертов. Все участники форума могли проголосовать за понравившийся стенд и повлиять на ход реалити-шоу. Имена 10 финалистов станут известны в начале мая.

Вне зависимости от того, кто окажется финалистом, многие участники уже добились первых результатов – это инвестиционные предложения, коллаборации с брендами и даже выход на международные рынки – возможность отправиться на международную выставку в Дубай.