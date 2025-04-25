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Общество

Депутат Госдумы Останина раскритиковала поощрение беременных школьниц

28 апреля 2025 10:47  [2] Общество
Депутат Госдумы Останина раскритиковала поощрение беременных школьниц

Фото: с сайта pixabay.com

В некоторых российских регионах начали предоставлять финансовую помощь беременным школьницам. Министерство труда рассматривает эти выплаты как временную социальную поддержку.

А на днях в Госдуму поступило предложение от общественников сделать обучение в колледжах бесплатным для беременных старшеклассниц. Депутат Госдумы Нина Останина высказала сомнения относительно этой инициативы. Она считает, что несовершеннолетним сложно совмещать учёбу и воспитание ребёнка.

В беседе с телеканалом "360" Останина отметила, что пока ни один депутат не поддержал эту идею, в Совете Федерации её также раскритиковали.

По словам Останиной, это не первая и не единственная инициатива, направленная на улучшение демографической ситуации в России. Однако, по её мнению, такие меры противоречат традиционным духовным, нравственным и семейным ценностям. Также она выразила недоумение, что это предложение выдвинул председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей.

Депутат напомнила, что по российскому законодательству дети — это лица до 18 лет, на которых распространяются все меры государственной поддержки. Однако вступать в брак можно только с 18 лет. В исключительных случаях допускается брак с 16 лет. Останина считает, что дети не должны воспитывать детей, и призвала сосредоточиться на поддержке семей и воспитании подрастающего поколения.

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Теги:
Беременность Дети Образование
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