Депутат Госдумы Останина раскритиковала поощрение беременных школьниц

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В некоторых российских регионах начали предоставлять финансовую помощь беременным школьницам. Министерство труда рассматривает эти выплаты как временную социальную поддержку.
А на днях в Госдуму поступило предложение от общественников сделать обучение в колледжах бесплатным для беременных старшеклассниц. Депутат Госдумы Нина Останина высказала сомнения относительно этой инициативы. Она считает, что несовершеннолетним сложно совмещать учёбу и воспитание ребёнка.
В беседе с телеканалом "360" Останина отметила, что пока ни один депутат не поддержал эту идею, в Совете Федерации её также раскритиковали.
По словам Останиной, это не первая и не единственная инициатива, направленная на улучшение демографической ситуации в России. Однако, по её мнению, такие меры противоречат традиционным духовным, нравственным и семейным ценностям. Также она выразила недоумение, что это предложение выдвинул председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей.
Депутат напомнила, что по российскому законодательству дети — это лица до 18 лет, на которых распространяются все меры государственной поддержки. Однако вступать в брак можно только с 18 лет. В исключительных случаях допускается брак с 16 лет. Останина считает, что дети не должны воспитывать детей, и призвала сосредоточиться на поддержке семей и воспитании подрастающего поколения.
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