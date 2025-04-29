Социальные участковые помогают нижегородцам принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные участковые в рамках поквартирных обходов рассказывают жителям Нижнего Новгорода о начавшемся рейтинговом голосовании за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Каждый район города выдвинул свои общественные пространства для благоустройства. Так, например, в Советском районе Нижнего Новгорода представлено шесть общественных пространств. Социальные участковые рассказывают жителям о каждом проекте и предлагают выбрать наиболее понравившийся.

Всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», проходит с 21 апреля по 12 июня 2025 года. Нижегородцы могут выбрать общественные территории на сайте https://golosza.ru/. В этом году на рейтинговое голосование выставлено 124 общественных пространства в 22 муниципалитетах. На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 85,5 тыс. жителей Нижегородской области.

«Большинство горожан внимательно изучает информацию, жители расспрашивают нас об объектах. Они видят, как меняется город и хотят, чтобы благоустроенных территорий: парков, скверов - становилось больше, особенно рядом, в шаговой доступности. Некоторые даже ждут этого голосования. Бывают ситуации, когда мы приходим рассказать о проекте, а нам жители говорят, что уже сделали свой выбор», - говорит куратор социальных участковых Наталья Белоногова.

Социальные участковые регулярно работают вместе с депутатами городской Думы Нижнего Новгорода. Так, в рамках встречи в Советском районе они показали Марку Фельдману одну из территорий, которую могут благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Речь идёт об овраге между улицами Богородского и Адмирала Васюнина. Сейчас это территория, заросшая кустарником, с заболоченным водоёмом. Если жители поддержат проект благоустройства, то овраг приведут в порядок в следующем году.

«Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» успешно работает на территории нашего региона на протяжении уже нескольких лет. Люди видят, как много стало благоустроенных общественных пространств. Важно, что жители сами могут выбрать, что благоустраивать в первую очередь. Высказать свое мнение можно, начиная с 14 лет. Тем самым мы прививаем молодёжи ответственность за судьбу своего города, своего района и показываем, что их мнение для нас небезразлично», - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, куратор губернаторского проекта «Социальный участковый» по Советскому району Марк Фельдман.

Напомним, что одновременно с рейтинговым голосованием проводится викторина «Купно за едино!». В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять в ней участие, после высказывания мнения за территорию для благоустройства нужно пройти на сайте https://golosza.ru/ по баннеру викторины. Правильно ответившие на три вопроса викторины получат шанс стать обладателем ценных подарков.

С 2025 года в России началась реализация нового национального проекта Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».