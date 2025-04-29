Во сколько нижегородцам обойдется шашлык на майские праздники Экономика

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Впереди у нижегородцев майские праздники — традиционное время выездов на природу. А какой же пикник без шашлыков? Редакция НИА "Нижний Новгород" решила подсчитать, во сколько обойдётся классический шашлычный набор для компании из четырёх человек. Для этого наш корреспондент прошёлся по ближайшим сетевым магазинам и изучил цены на всё необходимое.

Мясо — всему голова

Главный ингредиент шашлыка — конечно же, мясо. А какое именно — дело вкуса: кто-то выбирает свинину, кто-то баранину, а кто-то предпочитает рыбу или овощи. Мы остановились на более популярных вариантах: свинине и курице.

Следующий вопрос — сколько мяса нужно? Всё зависит от аппетита: кому-то достаточно 200 граммов, а кто-то и килограмм осилит. Мы взяли среднее значение — по 500 граммов свинины или куриного филе на человека, либо по 600 граммов куриных бёдер или голеней.

Итак, в магазин. Цены, конечно, могут меняться из-за акций, но ориентируемся на средние по городу:

- Свиная лопатка — 300 руб./кг

- Корейка — 360 руб./кг

- Эскалоп в вакуумной упаковке — 170 руб. за 300 г

Маринад: вкусов — масса

Рецептов маринадов столько, сколько шашлычников. Кто-то предпочитает майонез, кто-то — кефир, томаты, уксус или даже ржаной хлеб. Можно использовать сухую смесь — упаковка стоит около 55–70 руб.

В классических рецептах почти всегда используется лук — примерно половина от массы мяса. В нашем случае — около килограмма. Цена — около 70 руб.

Итог:

- Мясо — 600–720 руб.

- Маринад и лук — около 270 руб.

Итого: примерно 930 руб. на компанию из четырёх человек

Если не хотите заморачиваться с мариновкой, можно взять готовый полуфабрикат. Правда, вкус узнаете только после жарки:

- Свиной шашлык (окорок) — 300 руб./кг

- Из карбонада — 420 руб.

- Из шеи — 600 руб.

То есть траты составят от 600 до 1200 руб. в зависимости от выбранной части.

Курица — бюджетнее

Курица традиционно дешевле. Куриное филе — 310 руб./кг, на четверых — 620 руб. Часто берут бёдра или голени:

- Бёдра — 160 руб./кг, на четверых — 384 руб.

- Голени — 185 руб./кг, на четверых — 444 руб.

С учётом лука и маринада (ещё 270 руб.) получаем:

- Филе — 870 руб.

- Бёдра — 654 руб.

- Голени — 714 руб.

Полуфабрикаты из курицы тоже в наличии:

- Бёдра в ореховом маринаде — 380 руб./кг

- Голени — 400 руб./кг

- Куриный шашлык в вакуумной упаковке — 370 руб./кг

Итого: ленивый вариант из курицы — от 720 до 800 руб.

По сосисочке!

На природе можно жарить и сосиски, и колбаски. Исходим из того же расчёта — 500 граммов на человека.

В отделах собственного производства:

- Купаты (свинина/говядина) — 460 руб./кг

- "Шашлычные" — столько же

Также в продаже:

- Свиные купаты — 150 руб. за 400 г

- Колбаски с чесноком — 250 руб. за 450 г

- Для барбекю — 170 руб. за 360 г

- Ассорти 1 кг — 800 руб.

Можно взять обычные сосиски или сардельки:

- Варёные сосиски — от 110 до 200 руб. за 300 г

- Сардельки — около 600 руб./кг

- Колбаски для жарки — 230–270 руб. за 500 г

Считаем:

- Купаты собственного производства — 920 руб.

- Заводские — 750 руб.

- Колбаски — 950–1100 руб.

- Сосиски — от 700 руб.

- Сардельки — 1200 руб.

Без шампура никуда

Мангал, решётка и шампуры в подсчёт не включались — обычно у кого-то из компании они уже есть. Но цены на всякий случай:

- Мангал — 370–500 руб.

- Решётка — около 500 руб.

- Шампуры в чехле (6 штук) — тоже около 500 руб.

А вот без угля и жидкости для розжига точно не обойтись:

- Уголь (2,5 кг) — 350–360 руб.

- Жидкость для розжига — около 130 руб.

Все приведённые расчёты — ориентировочные. Многое зависит от личных предпочтений и места покупки. Но, в целом, компания из четырёх человек может уложиться в сумму от 650 до 1200 руб. за шашлык — и в удовольствие, и без особых затрат.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили, на что обращать внимание при выборе мяса для шашлыка. А в МЧС призывают при приготовлении шашлыка не забывать о пожарной безопасности.