Нижегородская стройкомпания присоединилась к проекту «Производительность труда» Экономика

Фото: АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству»

АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» стало 322-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Застройщик является 100% дочерним обществом правительства Нижегородской области. Компания специализируется на строительстве жилых, социальных и инфраструктурных проектов полного цикла — «от идеи до эксплуатации».

«Строительная отрасль играет важную роль в развитии региона и напрямую влияет на качество жизни людей. Федеральный проект „Производительность труда“ помогает предприятиям этой сферы повышать эффективность и находить внутренние резервы для роста. Сегодня в Нижегородской области уже девять строительных компаний внедряют инструменты бережливого производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в компании ООО „Импульс“ выработка на пилотном потоке выросла почти на 60 процентов», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК будут работать на площадке в течение полугода. Специалисты центра компетенций совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят «узкие» места. Также работников компании обучат основам бережливого производства.

«Для нас важно, чтобы каждый сотрудник освоил принципы бережливого производства — это основа устойчивого роста. Участие в федеральном проекте „Производительность труда“ даст нашей команде ценные знания и инструменты для трансформации процессов. Мы нацелены не просто на выполнение нормативов, а на создание новой модели эффективности, которая сможет стать примером для строительной отрасли региона», — отметил директор АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» Дамир Биктимиров.

Чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года — в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».