Почти 5,5 тысячи саженцев высадили работники ГЖД в рамках акции "Сад памяти" ко Дню Победы

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Почти 5,5 тыс. деревьев и кустарников высадили работники Горьковской железной дороги в Чкаловском участковом лесничестве Нижегородской области 6 мая. Первая в 2025 году посадка состоялась в рамках ежегодной экологической акции "Сад памяти". Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Горьковская магистраль реализует программу по восстановлению лесов, в рамках которой железнодорожники сотрудничают с лесными хозяйствами, которые определяют участки для посадки, готовят почву и саженцы.
Добавим, озеленение территорий железнодорожных предприятий, парков и скверов проводится и в рамках традиционного субботника, который прошел в этом году 26 апреля. Особое внимание уделяется охраняемым природным территориям, граничащим с железной дорогой. Железнодорожники следят за санитарным состоянием полосы отвода, высаживают защитные лесные насаждения.
Проведение экологических мероприятий – одно из приоритетных направлений деятельности Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД". Главная цель – минимизация негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. ОАО "РЖД" традиционно поддерживает различные экологические акции и проекты.
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