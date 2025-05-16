Евгений Люлин: "Фестиваль "Алтарь Отечества" объединил рекордное число участников" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 мая в Балахне состоялся финал XIX Межрегионального молодежного фестиваль-конкурса «Алтарь Отечества: КУПНО ЗАЕДИНО - ВМЕСТЕ ЗАОДНО!». На участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок - более двухсот - из 11 субъектов России и стран ближнего зарубежья. Гала-концерт состоялся в День памяти Кузьмы Минина.

В числе участников фестиваля-конкурса были школьники, студенты и работающая молодежь из Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Кировской, Рязанской, Самарской, Московской областей, г. Москвы, представители Удмуртской и Донецкой Народной Республики, а также Республики Беларусь и Кыргызстана.

«Нижегородское ополчение 1612 года спасло Россию как государство и защитило православную веру. К сожалению, многие наши современники не знают про этот подвиг, не понимают, что мы празднуем в День народного единства. Сегодня наша главная задача не просто сохранить память о важнейшей странице в истории, но и рассказать об этом людям. И мы будем стремиться к тому, чтобы конкурс обрёл статус всероссийского!» – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель наблюдательного совета АНО «Алтарь Отечества» Евгений Люлин, приветствуя участников и гостей фестиваля-конкурса.

Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова отметила важность сплочения людей разных поколений, разных национальностей.

«В своем творчестве мы становимся едины, и в единении – величие России. Уверена, что «Алтарь Отечества» будет жить, расширять свои границы и привлекать как можно больше самых талантливых, самых творческих участников!» - сказала она.

«Балахна может гордиться, что она родина Минина. Именно Балахна с 1996 года проводит митинги, посвященные памяти героя, здесь вручают мининские стипендии, у нас единственный в России музей Кузьмы Минина. 25 лет назад - 21 мая 2001 года – именно от памятника Минину был дан старт акции «Алтарь Отечества» и балахнинцы были первыми, кто собирал подписи под обращением к Президенту РФ объявить 4 ноября государственным праздником. Мининский призыв «Купно заедино – вместе заодно!» всегда был актуален – и в те далекие времена, и во времена Великой Отечественной войны, и сегодня. И именно единение делает нас сильной нацией!» - сказал руководитель культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества», почетный гражданин г. Балахны, директор ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» Владимир Блинков.

В этом году жюри присудило два главных приза. Гран-при XIX Межрегионального молодежного фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества: КУПНО ЗАЕДИНО - ВМЕСТЕ ЗАОДНО!» с международным участием завоевала вокалистка Анна Ромасько (ДНР, номинация «Патриотическая песня») и образцовый ансамбль спортивного танца «Экспромт» (г. Балахна, номинация «Хореография»).

Также были вручены два приза зрительских симпатий в номинации «Патриотическая песня»: Ульяне Мокроусовой (г. Балахна) и самому юному участнику Виктору Тюрину (г. Москва).

Победители XIX Межрегионального молодежного фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества: КУПНО ЗАЕДИНО - ВМЕСТЕ ЗАОДНО!» примут участие в одноименной культурно-патриотической акции, которая состоится в ноябре 2025 года и пройдет по маршруту народного ополчения 1612 года.