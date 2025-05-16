Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2025 11:23  [19] Прощание с экс-директором рынка в Дзержинске Ниной Макарьевой пройдет 24 мая
23 мая 2025 11:15  [39] "Партийный десант" оценил качество капремонта и готовность сдать школы №7 и №10 в Арзамасе
23 мая 2025 10:52  [65] Евгений Люлин: "Фестиваль "Алтарь Отечества" объединил рекордное число участников"
23 мая 2025 10:36  [79] Показатель рождаемости войдёт в KPI глав регионов
23 мая 2025 09:55  [126] Продажу алкоголя ограничат в Городецком районе из-за "Последнего звонка"
23 мая 2025 09:40  [134] Владимиру Путину рассказали про рост турпотока в Нижегородской области
23 мая 2025 09:20  [232] Три нижегородских вуза попали в сотню лучших по версии Forbes
23 мая 2025 09:00  [162] Проект по строительству канализации в Ольгине и Новинках одобрила госэкспертиза
23 мая 2025 08:40  [122] В Госдуме хотят приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству
23 мая 2025 08:00  [239] Новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде
Общество

Евгений Люлин: "Фестиваль "Алтарь Отечества" объединил рекордное число участников"

23 мая 2025 10:52  [65] Общество
Евгений Люлин: Фестиваль Алтарь Отечества объединил рекордное число участников

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 мая в Балахне состоялся финал XIX Межрегионального молодежного фестиваль-конкурса «Алтарь Отечества: КУПНО ЗАЕДИНО - ВМЕСТЕ ЗАОДНО!». На участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок - более двухсот - из 11 субъектов России и стран ближнего зарубежья. Гала-концерт состоялся в День памяти Кузьмы Минина.

В числе участников фестиваля-конкурса были школьники, студенты и работающая молодежь из Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Кировской, Рязанской, Самарской, Московской областей, г. Москвы, представители Удмуртской и Донецкой Народной Республики, а также Республики Беларусь и Кыргызстана.

«Нижегородское ополчение 1612 года спасло Россию как государство и защитило православную веру. К сожалению, многие наши современники не знают про этот подвиг, не понимают, что мы празднуем в День народного единства. Сегодня наша главная задача не просто сохранить память о важнейшей странице в истории, но и рассказать об этом людям. И мы будем стремиться к тому, чтобы конкурс обрёл статус всероссийского!» – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель наблюдательного совета АНО «Алтарь Отечества» Евгений Люлин, приветствуя участников и гостей фестиваля-конкурса.

Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова отметила важность сплочения людей разных поколений, разных национальностей.

«В своем творчестве мы становимся едины, и в единении – величие России. Уверена, что «Алтарь Отечества» будет жить, расширять свои границы и привлекать как можно больше самых талантливых, самых творческих участников!» - сказала она.

«Балахна может гордиться, что она родина Минина. Именно Балахна с 1996 года проводит митинги, посвященные памяти героя, здесь вручают мининские стипендии, у нас единственный в России музей Кузьмы Минина. 25 лет назад - 21 мая 2001 года – именно от памятника Минину был дан старт акции «Алтарь Отечества» и балахнинцы были первыми, кто собирал подписи под обращением к Президенту РФ объявить 4 ноября государственным праздником. Мининский призыв «Купно заедино – вместе заодно!» всегда был актуален – и в те далекие времена, и во времена Великой Отечественной войны, и сегодня. И именно единение делает нас сильной нацией!» - сказал руководитель культурно-патриотической акции «Алтарь Отечества», почетный гражданин г. Балахны, директор ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» Владимир Блинков. 

В этом году жюри присудило два главных приза. Гран-при XIX Межрегионального молодежного фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества: КУПНО ЗАЕДИНО - ВМЕСТЕ ЗАОДНО!» с международным участием завоевала вокалистка Анна Ромасько (ДНР, номинация «Патриотическая песня») и образцовый ансамбль спортивного танца «Экспромт» (г. Балахна, номинация «Хореография»).

Также были вручены два приза зрительских симпатий в номинации «Патриотическая песня»: Ульяне Мокроусовой (г. Балахна) и самому юному участнику Виктору Тюрину (г. Москва).

Победители XIX Межрегионального молодежного фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества: КУПНО ЗАЕДИНО - ВМЕСТЕ ЗАОДНО!» примут участие в одноименной культурно-патриотической акции, которая состоится в ноябре 2025 года и пройдет по маршруту народного ополчения 1612 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных