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Общество

Шоу мыльных пузырей, мастер-классы, выступления юных артистов: в Нижнем Новгороде отметили Международный день защиты детей

30 мая 2025 18:36  [61] Общество
Шоу мыльных пузырей, мастер-классы, выступления юных артистов: в Нижнем Новгороде отметили Международный день защиты детей

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Сквер 65-летия Победы в Советском районе превратился в большую игровую и образовательную площадку. Масштабный детский фестиваль «Радуга Чудес» (0+), посвященный дню защиты детей, собрал более 200 участников – детей и их родителей. Организаторами фестиваля выступили администрация Советского района, депутаты «Единой России» городской Думы Нижнего Новгорода и секретарь местного отделения партии, депутат регионального парламента Юрий Балашов.

«Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством, временем, когда мир вокруг кажется огромным, а небо безоблачным. Когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. Мы, взрослые, гордимся любыми достижениями наших детей. Успехов вам, дорогие ребята, в творческой самореализации и удивительных открытий и верных друзей», - сказал Юрий Балашов. 

Танцевальные и музыкальные коллективы подготовили для юных нижегородцев яркий концерт. Провели творческие мастер-классы. Дети осваивали технику «изонить», учились лепке розочек из пластилина и изготавливали объёмное солнышко из цветной бумаги. 

«Мастер-классы были очень увлекательными! Я слепил красивую розочку из пластилина, которую обязательно подарю маме. Еще мне запомнилось выступление танцующих девочек, шоу мыльных пузырей и встреча с большим белым медведем. Он оказался таким добрым и даже угостил меня конфетами!», - поделился впечатлениями от фестиваля шестилетний Артём Новиков. 

Спикер городской Думы, ветеран СВО Евгений Чинцов пожелал школьникам насыщенных каникул, а родителей призвал активнее участвовать в голосовании за объекты благоустройства в рамках ФКГС: «В нашем Советском районе должно быть как можно больше красивых комфортных мест для прогулок и игр наших детей. Дорогие ребята, вы – наше самое большое богатство, и ваш смех – лучшая награда для всех нас».

В активную часть программы вошли соревнования в армрестлинге, подтягивания и блиц-турнир по шахматам. 

Завершила праздник увлекательная игра-путешествие «Монументы доблести и славы», посвящённая памятникам Великой Отечественной войны в Нижегородской области. Патриотическое занятие приурочили к Году защитника Отечества и к 80-летию Победы.

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Теги:
Дети Единая Россия Праздники
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