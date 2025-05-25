Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика по направлению "Медицина" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика (0+) по направлению «Медицина». Мероприятие проводит областной центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Крайне важно обеспечить медицинские учреждения Нижегородской области проверенными и надежными поставщиками. Ориентация на местные компании позволяет не только гарантировать прозрачность контроля качества поставляемой продукции и оказываемых услуг, но и оптимизировать логистические процессы, а также повысить оперативность взаимодействия. Обсудить перспективы и условия возможного сотрудничества предприятия смогут на Дне поставщика по направлению «Медицина», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты центра «Мой бизнес» пригласили для участия в мероприятии в качестве заказчиков Ассоциацию нижегородских частных медицинских центров, ГП НО «Нижегородская областная фармация», Приволжский исследовательский медицинский университет, городские и областные больницы.

Медицинские организации региона готовы закупать шприцы, капельницы, стяжки для внутренних органов, медицинское оборудование для операций, специальные светильники, медицинские инструменты и мебель, спецодежду. Кроме того, им необходимы услуги по уборке и ремонту помещений, по хранению и доставке соответствующих товаров, работы по ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий.

У нижегородских организаций будет возможность пообщаться с потенциальными заказчиками в формате деловых переговоров. Также для них будет организована презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые расскажут о действующих в регионе инструментах государственной поддержки.

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области.

Мероприятие состоится 23 июня в 11.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31 (большой конференц-зал). Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52» или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, что в 2025 году в Нижегородской области уже состоялся День поставщика с промышленными предприятиям Дзержинска. В мероприятии приняли участие более 100 предпринимателей.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».