Компания по выпуску полимерных изделий увеличила выработку благодаря "Производительности труда" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Полимер-сервис» из Богородска подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания специализируется на производстве полимерных компаундов, монолитного поликарбоната, снегоуборочных лопат.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока на предприятии в Богородске был выбран процесс изготовления изделий из полимеров - лопат.

«Специалисты Регионального центра компетенций работали на площадке предприятия ООО «Полимер-Сервис» шесть месяцев. За это время эксперты смогли увеличить выпуск лопат с 11 до 15 штук в час и снизить время протекания процесса, за который производится партия из 300-315 лопат, с 27 до 21 часа. Эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия разработали стандарты операционных процедур, организовали рабочие места по системе 5C и провели перебалансировку на участке сборки лопат», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям семь сотрудников предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области уже 17 производителей изделий из пластмассы используют инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 288 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.