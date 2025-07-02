Евгений Люлин вручил награды лучшим работникам одного из старейших сельхозпредприятий региона Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

3 июля председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил коллектив ОАО «Плодопитомник» с 90-летием, и наградил лучших работников предприятия за профессиональные достижения в отрасли.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного юбилею агрохозяйства, Евгений Люлин поздравил ветеранов предприятия, внесших значительный вклад в его развитие, и наградил благодарственными письмами лучших работников хозяйства.

«История «Плодопитомника» - это история преданности земле и своему делу. За время своего существования предприятие пережило тяготы военного времени, лихие 90е, рассвет в 70-80е годы и непростое начало двухтысячных. Но несмотря на трудности, ОАО «Плодопитомник» сумел сохранить свой потенциал. Сегодня это современное, многопрофильное хозяйство, обеспечивающее регион качественными саженцами и сельскохозяйственной продукцией. Не менее важно, что предприятие создает рабочие места для жителей района - здесь трудятся более 100 человек разных специальностей. Слава о Лысковском хозяйстве давно вышла за пределы нашей области. Его продукция пользуется популярностью даже в столичных регионах», - отметил Евгений Люлин.

Сегодня ОАО «Плодопитомник» производит посадочный материал плодово-ягодных культур, зерно, молоко, мясо и разводит племенной скот. Лысковские фрукты и ягоды используются в производстве детского питания.

За последние 2 года на предприятии ОАО «Плодопитомник» было собрано свыше 9 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур. По итогам 2024 года общая площадь используемых земель составила более 9 тысяч гектаров, из которых более 2 тысяч занято зерновыми и зернобобовыми культурами. Также на предприятии содержится более 500 голов дойного стада, а годовое производство молока превышает 2,5 тысячи тонн.