В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов Общество

Партия "Новые люди" выступила с инициативой ввести плату за обучение для детей мигрантов в российских школах. Депутаты во главе с Алексеем Нечаевым, лидером партии, уже направили соответствующий запрос в Министерство просвещения. Об этом телеканалу "360" рассказал источник, близкий к ситуации.

Депутаты Госдумы предложили изменить законодательство об образовании детей-мигрантов в России. По данным Минобрнауки, их число превышает 200 тысяч, и около половины испытывают трудности с русским языком. Бесплатное обучение таких детей создаёт дополнительную нагрузку на систему образования, бюджет и учебные места, а также требует больше времени от учителей.

Парламентарии предлагают ввести платное обучение для детей без российского гражданства, считая, что это повысит их ответственность за качество образования и стимул для изучения русского языка.

Однако правозащитники критикуют это предложение, опасаясь социальной изоляции и дискриминации детей-мигрантов, которые часто находятся в уязвимом положении.