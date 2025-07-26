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Общество

Детскую площадку закроют на 8 дней в нижегородском парке Свердлова

01 августа 2025 14:14  [50] Общество
Детскую площадку закроют на 8 дней в нижегородском парке Свердлова

Фото: Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода

В нижегородском парке имени Я.М. Свердлова начнётся художественное преображение бетонного ограждения, расположенного рядом с детской площадкой. Об этом сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

Со 2 по 10 августа на заборе со стороны игрового городка будут проводиться работы по художественной росписи. В связи с этим доступ к детской площадке временно ограничат.

Представители Дирекции принесли извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства и призвали отнестись с пониманием к временным мерам.

Завершение росписи планируется в течение восьми дней. После окончания работ площадку вновь откроют для посещения.

Напомним, масштабное благоустройство парка имени Свердлова в Нижнем Новгороде проходило в 2021-2023 годах. Торжественное открытие обновленного сквера состоялось 1 мая 2023 года, при участии заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде в июле после ремонта открылся обновленный сквер имени Орджоникидзе с фонтаном.

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Теги:
Нижегородский район Ремонтные работы Сквер
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