Группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде — видео

Минувшим вечером группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" (12+) в Александровском саду. Кадры с концерта появились в официальном телеграм-канале фестиваля. Атмосфера вечера была наполнена теплом, музыкой и искренними эмоциями.
Музыканты исполнили свои самые известные композиции, включая "Любимый город", "Прасковья", "Проститься", "Кажется", "Звезды" и другие, давно ставшие любимыми у нижегородской публики.
Поклонники группы делились впечатлениями в соцсетях, оставляя комментарии вроде "Полный улет", "Было волшебно", "Чудесный вечер". Множество зрителей отметили, что для них концерт братьев Кристовских стал одним из самых запоминающихся событий лета.
