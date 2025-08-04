После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
07 августа 2025 10:32  [131] Кремлевский фуникулер закроется на техобслуживание
07 августа 2025 10:26  [118] Группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде — видео
06 августа 2025 16:29  [309] Нижегородцы увидят авиашоу со знаменитой летчицей Капаниной 23 августа
06 августа 2025 13:55  [318] Древние марийские захоронения нашли археологи в нижегородских лесах
06 августа 2025 09:16  [324] Под куполом, на арене и в воде: нижегородский цирк представил "Царство фонтанов"
06 августа 2025 08:00  [383] Воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде передали субподрядчику
05 августа 2025 16:45  [756] Нижний Новгород простится с артистом Виктором Кондрашкиным 6 августа
05 августа 2025 12:40  [365] Мурал и арт-объект в честь путешественника Конюхова появились в Чкаловске
05 августа 2025 07:00  [410] Нижегородский театр "Комедiя" хотят обследовать за 2,6 млн рублей
04 августа 2025 14:53  [384] Нижегородцам показали фильм о подвиге железнодорожников в годы ВОВ
Культура и отдых

Группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде — видео

07 августа 2025 10:26  [118] Культура и отдых
Группа Uma2rman зажгла на Столице закатов в Нижнем Новгороде — видео

Фото: Telegram-канал "Столица закатов"

Минувшим вечером группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" (12+) в Александровском саду. Кадры с концерта появились в официальном телеграм-канале фестиваля. Атмосфера вечера была наполнена теплом, музыкой и искренними эмоциями.

Музыканты исполнили свои самые известные композиции, включая "Любимый город", "Прасковья", "Проститься", "Кажется", "Звезды" и другие, давно ставшие любимыми у нижегородской публики.

Поклонники группы делились впечатлениями в соцсетях, оставляя комментарии вроде "Полный улет", "Было волшебно", "Чудесный вечер". Множество зрителей отметили, что для них концерт братьев Кристовских стал одним из самых запоминающихся событий лета.

Ранее мы рассказывали о выступлении L’ONE на нижегородской "Столице закатов". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Музыка Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных