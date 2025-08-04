Группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде — видео Культура и отдых

Фото: Telegram-канал "Столица закатов"

Минувшим вечером группа Uma2rman зажгла на "Столице закатов" (12+) в Александровском саду. Кадры с концерта появились в официальном телеграм-канале фестиваля. Атмосфера вечера была наполнена теплом, музыкой и искренними эмоциями.

Музыканты исполнили свои самые известные композиции, включая "Любимый город", "Прасковья", "Проститься", "Кажется", "Звезды" и другие, давно ставшие любимыми у нижегородской публики.

Поклонники группы делились впечатлениями в соцсетях, оставляя комментарии вроде "Полный улет", "Было волшебно", "Чудесный вечер". Множество зрителей отметили, что для них концерт братьев Кристовских стал одним из самых запоминающихся событий лета.

