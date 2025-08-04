После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Общество

В Нижнем Новгороде назвали водоемы для безопасного купания

09 августа 2025 10:20  [91] Общество
В Нижнем Новгороде назвали водоемы для безопасного купания

Роспотребнадзор завершил очередной этап мониторинга качества воды в водоемах Нижнего Новгорода, которые используются для купания. По итогам лабораторных исследований специалисты определили, какие пляжи соответствуют санитарным требованиям и безопасны для отдыхающих.

В ходе исследований вода анализируется по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. На основании полученных данных выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.

По состоянию на 8 августа купание разрешено на восьми водоемах. Безопасными признаны следующие пляжи:

  • озеро Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район);
  • озеро Мещерское, бульвар Мещерский (Канавинский район);
  • озеро Сортировочное, оба пляжа (Канавинский район);
  • озеро Больничное, Московское шоссе (Канавинский район);
  • озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинский район);
  • озеро ПКиО 1 очереди, улица Смирнова (Автозаводский район);
  • озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);
  • озеро Первое, Щелковский хутор (Приокский район).

Роспотребнадзор также напомнил, что купание запрещено в водоемах, где установлены специальные знаки или ограждения. Особую осторожность следует проявлять в местах обитания водоплавающих птиц — их личинки могут вызывать кожные заболевания и аллергические реакции.

Кроме того, не рекомендуется заходить в воду, если вблизи берега наблюдаются цветение воды, скопления водорослей, а также если водоем расположен рядом со свалками, сельхозугодьями или промышленными зонами. В таких условиях возможно наличие опасных микроорганизмов, паразитов и тяжелых металлов. В ведомстве подчеркивают, что даже в проточных водоемах сохраняются риски.

В местах, где купание запрещено, лабораторный контроль воды не проводится.

Ранее сообщалось, что 56 человек погибли на водоемах с начала года в Нижегородской области.

Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных