В Нижнем Новгороде назвали водоемы для безопасного купания

Роспотребнадзор завершил очередной этап мониторинга качества воды в водоемах Нижнего Новгорода, которые используются для купания. По итогам лабораторных исследований специалисты определили, какие пляжи соответствуют санитарным требованиям и безопасны для отдыхающих.
В ходе исследований вода анализируется по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. На основании полученных данных выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.
По состоянию на 8 августа купание разрешено на восьми водоемах. Безопасными признаны следующие пляжи:
Роспотребнадзор также напомнил, что купание запрещено в водоемах, где установлены специальные знаки или ограждения. Особую осторожность следует проявлять в местах обитания водоплавающих птиц — их личинки могут вызывать кожные заболевания и аллергические реакции.
Кроме того, не рекомендуется заходить в воду, если вблизи берега наблюдаются цветение воды, скопления водорослей, а также если водоем расположен рядом со свалками, сельхозугодьями или промышленными зонами. В таких условиях возможно наличие опасных микроорганизмов, паразитов и тяжелых металлов. В ведомстве подчеркивают, что даже в проточных водоемах сохраняются риски.
В местах, где купание запрещено, лабораторный контроль воды не проводится.
Ранее сообщалось, что 56 человек погибли на водоемах с начала года в Нижегородской области.
