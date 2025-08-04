Спорт для всех: в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс по пара-каратэ и фестиваль детского дворового футбола Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Мастер-класс (0+) по пара-каратэ, приуроченный ко Дню физкультурника, состоялся в парке «Швейцария». Мероприятие организованно в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России». В тренировке приняло участие более 20 ветеранов специальной военной операции – членов Спортивного клуба ветеранов боевых действий.

«Адаптация участников СВО к жизни в мирных условиях — задача, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Создавая Спортивный клуб ветеранов боевых действий, ставили целью сформировать сообщество для общения и взаимной поддержки, а также сохранения хорошей физической формы. Так, например, все участники программы «Герои. Нижегородская область» автоматически становятся членами клуба. Клуб предлагает занятия, учитывающие здоровье и возраст участников. И сегодня, например, тренировка по пара-каратэ. Выбрали этот вид спорта, потому что он не только тренирует тело, но и закаляет волю. Я хочу подчеркнуть, что в Нижнем Новгороде открывается всё больше мест для занятий спортом, призываем ветеранов использовать эти возможности по максимуму!», — рассказал участник программы «Время героев», председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

Программа мастер-класса включила знакомство с основами пара-каратэ и отработку ключевых элементов. Участникам наглядно продемонстрировали возможности адаптивной физкультуры.

«Спорт — это не только физическое здоровье и сила. Он развивает важнейшие личностные качества: дисциплину, упорство и стремление к победе. Уверен, что эти навыки и умения пригодятся в бою», - поделился военнослужащий, участник мастер-класса по пара-каратэ.

Особое внимание организаторы обратили на доступность программы для людей с разным уровнем физической подготовки. Под руководством опытных тренеров начинающие пара-каратисты освоили новые навыки и на собственном опыте убедились в эффективности спорта для физической реабилитации и социальной адаптации.

«Ряд мероприятий проходит в рамках работы Спортивного клуба ветеранов боевых действий на базе спортивной школы «Радий». Пара-каратэ привлекателен тем, что здесь есть хорошая методическая база для людей с разным уровнем спортивной подготовки, а также для спортсменов с ОВЗ. В рамках этого вида спорта есть большой спектр соревновательной практики, что станет очень хорошим примером для других видов спорта как основа методологии», - подчеркнул депутат городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Приокского района Владимир Поддымников-Гордеев.

Пара-каратэ – направление, которое открывает новые возможности для людей с ограниченными возможностями здоровья, помогая развивать физическую силу, координацию и уверенность в себе.

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Это подчеркивает неизменную приверженность партии к обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.

В рамках партийного проекта «Детский спорт» на стадионе «Радий» состоялся региональный этап VII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6. В соревнованиях приняли участие команды возрастной группы 2011-2012 годов рождения.

«Региональный этап Всероссийских соревнований по дворовому футболу 6х6 уже стал традиционным в Нижегородской области. Он проводится с 2019 года. Многие ребята готовятся к этим соревнованиям с самого начала каникул. Важно, что в состязаниях не участвуют спортсмены-профессионалы. Все команды действительно формируются в обычных дворах. И это говорит о сплоченности детей во время летнего отдыха», - отметил депутат городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Приокского района Владимир Поддымников-Гордеев.

Соревнования призваны выявить среди детей одаренных футболистов и определить лучшие детские дворовые футбольные команды в регионе.

Призерами 2025 года стали:

1 место – FC FORA (г. Нижний Новгород, Нижегородский район)

2 место – Лесохимик (г.о.г. Шахунья, пос. Сява)

З место – Восток (г. Нижний Новгород, Автозаводский район)

Команда-победитель представит Нижегородскую область на III федеральном этапе VII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6.

«Турнир отличный. Замечательная организация, как всегда. Надеюсь, наша команда не подведет. На всероссийском этапе будем стараться показать качественный футбол и достойно представить Нижегородскую область», - поделился тренер детского футбольного клуба «FC FORA» (г. Н. Новгород) Михаил Степанов.

Целью фестиваля является привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Спортивное мероприятие призвано организовать физкультурно-спортивный отдых подрастающего поколения во время летних каникул с целью укрепления детского здоровья и формирования здорового образа жизни.

Фестиваль организован Министерством спорта Нижегородской области и Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская Федерация Школьного Спорта» при поддержке партии «Единая Россия».