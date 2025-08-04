Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
15 августа 2025 14:34  [55] Нижегородская область представлена на конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
15 августа 2025 13:50  [133] Выборы в Думу Нижнего Новгорода: зарегистрированы кандидаты, начинается агитация
14 августа 2025 20:55  [238] Подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассоциациями молодежных парламентов Гродненской области и ПФО
14 августа 2025 14:02  [348] Люлин пригласил белорусских журналистов осветить Съезд малых городов в России
14 августа 2025 07:50  [322] Парламентарии обсудили укрепление сотрудничества между Нижегородской и Гродненской областями
12 августа 2025 18:35  [418] Евгений Люлин встретился с председателем Гродненского областного исполкома Юрием Караевым
12 августа 2025 09:59  [457] Депутаты ЗСНО принимают участие в мероприятиях IV Съезда малых городов Гродненской и Нижегородской областей
11 августа 2025 20:45  [493] В поселке Бутурлино состоялся обучающий семинар по общественному наблюдению за предстоящими муниципальными выборами
11 августа 2025 20:23  [441] Люлин: нужны стандарты поддержки и условия для молодых специалистов предприятий
11 августа 2025 17:25  [583] Глеб Никитин укрепил лидирующие позиции в Telegram-рейтинге за июль
Политика

Выборы в Думу Нижнего Новгорода: зарегистрированы кандидаты, начинается агитация

15 августа 2025 13:50  [133] Политика
Выборы в Думу Нижнего Новгорода: зарегистрированы кандидаты, начинается агитация

Меньше месяца остается до выборов депутатов Думы Нижнего Новгорода первого созыва, назначенных на 14 сентября. И избирательная кампания вступает в активную фазу. Зарегистрировано более 200 кандидатов, подготовлены площадки для агитации, а избирателей информируют с использованием современных технологий.

227 человек и шесть партий

В этом году будет сформирована Дума первого созыва, так как после присоединения Кстовского округа к Нижнему Новгороду количество депутатских мандатов увеличилось с 35 до 39. Избирком зарегистрировал 227 кандидатов от шести партий: «Единая Россия» (39 кандидатов), ЛДПР (39 кандидатов), «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (39 кандидатов), КПРФ (38 кандидатов), «Новые люди» (37 кандидатов) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (35 кандидатов).

Нижегородцев ждет агитация

Впереди кандидатов и избирателей ждет агитационная кампания в средствах массовой информации. Она начнется 16 августа и завершится в полночь 12 сентября. 

Кандидаты смогут размещать материалы как на бесплатной, так и на платной основе. Всего в агитационной кампании будут участвовать 28 СМИ, которые заранее опубликовали и представили в избирком сведения о стоимости размещения материалов: три телекомпании, одно радио, 16 газет, в том числе три издания, обязанные предоставить бесплатную печатную площадь, и восемь сетевых изданий. Их полный перечень доступен на сайте избирательной комиссии. 

11 августа в избиркоме провели жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в трех муниципальных изданиях – «Маяк», «Красный Сормович» и «День города. Нижний Новгород». 

Как отметила заместитель председателя комиссии Анна Красильникова, эта процедура – важная часть демократического процесса, гарантирующая равные условия для всех участников.

От поквартирных обходов до цифровых сервисов

Большое внимание уделяется и информированию избирателей. С 15 по 30 августа в Нижнем Новгороде будет реализован проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий пройдут обучение и будут осуществлять поквартирные обходы, информируя граждан о дате и месте голосования. В частности, они расскажут, что проголосовать можно будет только очно, что участки будут открыты с 08:00 до 20:00. А узнать их адрес можно на портале «Госуслуги» или на официальном сайте регионального избиркома в разделе «Цифровые сервисы».

Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области Светлана Черемина отметила, что впервые в регионе такая система была апробирована в сентябре 2023 года в Шахунье во время выборов губернатора. 

– А на выборах президента России в марте 2024 года – уже на всей территории региона. И зарекомендовала себя только с положительной стороны, – сказала она. 

Во время обходов члены УИК не только смогут проинформировать избирателей о процессе голосования, но протестируют мобильное приложение «Телеформ», которое позволяет уточнять данные об избирателях и информировать о предстоящих выборах и способах голосования.

Кроме того, активно используется цифровое информирование: бегущие строки на «умных» остановках, экраны в лифтах, баннеры и плакаты в специально отведенных местах. 

Также информация о выборах и кандидатах будет размещена на более чем 675 информационных стендах, щитах и остановочных павильонах.

Прозрачность и законность: как организован контроль

Большое внимание уделяется контролю за легитимностью выборов. Общественная палата Нижегородской области готовит большой пул наблюдателей. Также будут работать ситуационный центр и горячая линия для обращений по возможным нарушениям. 

Кроме того, на участках в дни голосования и при подведении итогов будут присутствовать журналисты. Избирательная комиссия продолжает аккредитацию представителей СМИ. На 13 августа ее уже получили девять редакций из 12, подавших заявки. 

В избирательной комиссии подчеркивают, что все эти меры направлены на обеспечение прозрачности и законности избирательного процесса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума Избирком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных