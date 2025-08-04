Выборы в Думу Нижнего Новгорода: зарегистрированы кандидаты, начинается агитация Политика

Меньше месяца остается до выборов депутатов Думы Нижнего Новгорода первого созыва, назначенных на 14 сентября. И избирательная кампания вступает в активную фазу. Зарегистрировано более 200 кандидатов, подготовлены площадки для агитации, а избирателей информируют с использованием современных технологий.

227 человек и шесть партий

В этом году будет сформирована Дума первого созыва, так как после присоединения Кстовского округа к Нижнему Новгороду количество депутатских мандатов увеличилось с 35 до 39. Избирком зарегистрировал 227 кандидатов от шести партий: «Единая Россия» (39 кандидатов), ЛДПР (39 кандидатов), «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (39 кандидатов), КПРФ (38 кандидатов), «Новые люди» (37 кандидатов) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (35 кандидатов).

Нижегородцев ждет агитация

Впереди кандидатов и избирателей ждет агитационная кампания в средствах массовой информации. Она начнется 16 августа и завершится в полночь 12 сентября.

Кандидаты смогут размещать материалы как на бесплатной, так и на платной основе. Всего в агитационной кампании будут участвовать 28 СМИ, которые заранее опубликовали и представили в избирком сведения о стоимости размещения материалов: три телекомпании, одно радио, 16 газет, в том числе три издания, обязанные предоставить бесплатную печатную площадь, и восемь сетевых изданий. Их полный перечень доступен на сайте избирательной комиссии.

11 августа в избиркоме провели жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в трех муниципальных изданиях – «Маяк», «Красный Сормович» и «День города. Нижний Новгород».

Как отметила заместитель председателя комиссии Анна Красильникова, эта процедура – важная часть демократического процесса, гарантирующая равные условия для всех участников.

От поквартирных обходов до цифровых сервисов

Большое внимание уделяется и информированию избирателей. С 15 по 30 августа в Нижнем Новгороде будет реализован проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий пройдут обучение и будут осуществлять поквартирные обходы, информируя граждан о дате и месте голосования. В частности, они расскажут, что проголосовать можно будет только очно, что участки будут открыты с 08:00 до 20:00. А узнать их адрес можно на портале «Госуслуги» или на официальном сайте регионального избиркома в разделе «Цифровые сервисы».

Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области Светлана Черемина отметила, что впервые в регионе такая система была апробирована в сентябре 2023 года в Шахунье во время выборов губернатора.

– А на выборах президента России в марте 2024 года – уже на всей территории региона. И зарекомендовала себя только с положительной стороны, – сказала она.

Во время обходов члены УИК не только смогут проинформировать избирателей о процессе голосования, но протестируют мобильное приложение «Телеформ», которое позволяет уточнять данные об избирателях и информировать о предстоящих выборах и способах голосования.

Кроме того, активно используется цифровое информирование: бегущие строки на «умных» остановках, экраны в лифтах, баннеры и плакаты в специально отведенных местах.

Также информация о выборах и кандидатах будет размещена на более чем 675 информационных стендах, щитах и остановочных павильонах.

Прозрачность и законность: как организован контроль

Большое внимание уделяется контролю за легитимностью выборов. Общественная палата Нижегородской области готовит большой пул наблюдателей. Также будут работать ситуационный центр и горячая линия для обращений по возможным нарушениям.

Кроме того, на участках в дни голосования и при подведении итогов будут присутствовать журналисты. Избирательная комиссия продолжает аккредитацию представителей СМИ. На 13 августа ее уже получили девять редакций из 12, подавших заявки.

В избирательной комиссии подчеркивают, что все эти меры направлены на обеспечение прозрачности и законности избирательного процесса.