Последние новости рубрики Культура и отдых
16 августа 2025 13:00  В Нижнем Новгороде стартовала "Приволжская фиеста"
15 августа 2025 16:53  [275] Охотничий сезон на пернатую дичь стартует в Нижегородской области с 16 августа
14 августа 2025 12:20  [390] Буква "Ы" украсила Выксу в рамках проекта "Городская азбука"
13 августа 2025 15:20  [480] Нижегородский художник создал необычное граффити на Грузинской
13 августа 2025 11:35  [388] В Толбе слышится гармошка
12 августа 2025 19:00  [480] Нижегородский театр драмы оборудуют видеонаблюдением
11 августа 2025 16:56  [442] ВТБ представит в Севастополе VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
11 августа 2025 16:42  [596] Аквапарк "Океанис" закроется в сентябре
11 августа 2025 14:22  [472] Двое нижегородцев сыграли в новом комедийном сериале "Знахарь"
11 августа 2025 10:43  [480] Нижегородец поймал огромную восьмикилограммовую щуку
Культура и отдых

В Нижнем Новгороде стартовала "Приволжская фиеста"

16 августа 2025 13:00  [101] Культура и отдых
В Нижнем Новгороде стартовала Приволжская фиеста

Фото: SharNN

Ранним утром 16 августа, в Нижнем Новгороде стартовал традиционный фестиваль тепловых аэростатов "Приволжская фиеста". День города начался с эффектного взлета воздушных шаров со стороны Бора, которые затем пролетели над Кремлем.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале, участники встретили великолепный рассвет, ведь взлет состоялся примерно в 4:30. Глава региона летел на одном из аэростатов вместе с супругой. 

"Какой же ты невероятно завораживающе красивый, любимый Нижний Новгород! С днем рождения!", - написал он.

Фестиваль "Приволжская фиеста" проходит в Нижегородской области уже в шестой раз и продлится до 19 августа. В этом году в нем принимают участие команды воздухоплавателей из 12 регионов России: Московской, Псковской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Новгородской областей, республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Ставропольского края, а также Крыма.

Ранее сообщалось, что в День города в Нижнем Новгороде выступят (6+) группы Uma2rman, "Мираж", "Рефлекс", Iowa, дуэт Filatov & Karas, Стас Пьеха и Юлианна Караулова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Воздухоплавательный спорт День города Фестиваль
