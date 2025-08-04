В Нижнем Новгороде стартовала "Приволжская фиеста" Культура и отдых

Фото: SharNN

Ранним утром 16 августа, в Нижнем Новгороде стартовал традиционный фестиваль тепловых аэростатов "Приволжская фиеста". День города начался с эффектного взлета воздушных шаров со стороны Бора, которые затем пролетели над Кремлем.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале, участники встретили великолепный рассвет, ведь взлет состоялся примерно в 4:30. Глава региона летел на одном из аэростатов вместе с супругой.

"Какой же ты невероятно завораживающе красивый, любимый Нижний Новгород! С днем рождения!", - написал он.

Фестиваль "Приволжская фиеста" проходит в Нижегородской области уже в шестой раз и продлится до 19 августа. В этом году в нем принимают участие команды воздухоплавателей из 12 регионов России: Московской, Псковской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Новгородской областей, республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан, Ставропольского края, а также Крыма.

Ранее сообщалось, что в День города в Нижнем Новгороде выступят (6+) группы Uma2rman, "Мираж", "Рефлекс", Iowa, дуэт Filatov & Karas, Стас Пьеха и Юлианна Караулова.