Перебои с мобильным интернетом возможны в Нижнем Новгороде в День города

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижнего Новгорода предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета 16 августа. Об этом сообщили в пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным властей, ограничения могут затронуть районы, где будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города.

В правительстве пояснили, что ухудшение качества связи связано с усиленными мерами безопасности, которые планируется ввести в местах массового скопления людей.

В случае перебоев нижегородцы могут воспользоваться картой точек с бесплатным доступом к Wi-Fi в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области".

Напомним, тематика праздника в этом году — "Герои среди нас". В рамках торжеств особое внимание уделят участникам специальной военной операции и ветеранам. Центральные мероприятия (6+) пройдут 16 августа на площади Минина и Пожарского.

Для нижегородцев в разных частях города выступят (6+) группы Uma2rman, "Мираж", "Рефлекс", Iowa, дуэт Filatov & Karas, Стас Пьеха и Юлианна Караулова.

В день празднования, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет действовать запрет на продажу алкоголя. Также в нескольких районах, включая центр города, введут ограничения движения. Изменения затронут и маршруты общественного транспорта.

Кстати, салют в День города не запланирован.