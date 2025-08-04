Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Произведения Горького прозвучат на нижегородской канатке в День города

Произведения Горького прозвучат на нижегородской канатке в День города

Фото: Александр Воложанин

Во время поездки на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, в День города в кабинах будут звучать отрывки из произведений Максима Горького. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Аудиопроект под названием "12 минут Горького" предлагает слушателям погрузиться в мир классики, сочетая панорамные виды города с голосами известных российских актёров.

Фрагменты произведений Максима Горького озвучили Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Денис Суханов, Александра Ревенко, Олег Савцов и Павел Акимкин. 

Продолжительность поездки на канатной дороге составляет около 12 минут — именно столько займёт аудиоспектакль.

Такой необычный формат поездки будет доступен только 16 августа.

Напомним, нижегородцев ожидает обширная программа праздничных мероприятий (6+) во всех районах города. Финалом праздника станут концерты (6+) известных исполнителей. Так, на площади Минина и Пожарского выступит нижегородская группа Uma2rman.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День города Канатная дорога Максим Горький
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных