Произведения Горького прозвучат на нижегородской канатке в День города Афиша

Фото: Александр Воложанин

Во время поездки на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, в День города в кабинах будут звучать отрывки из произведений Максима Горького. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

Аудиопроект под названием "12 минут Горького" предлагает слушателям погрузиться в мир классики, сочетая панорамные виды города с голосами известных российских актёров.

Фрагменты произведений Максима Горького озвучили Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Денис Суханов, Александра Ревенко, Олег Савцов и Павел Акимкин.

Продолжительность поездки на канатной дороге составляет около 12 минут — именно столько займёт аудиоспектакль.

Такой необычный формат поездки будет доступен только 16 августа.

Напомним, нижегородцев ожидает обширная программа праздничных мероприятий (6+) во всех районах города. Финалом праздника станут концерты (6+) известных исполнителей. Так, на площади Минина и Пожарского выступит нижегородская группа Uma2rman.