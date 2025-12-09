Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Происшествия

Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Чувашии

09 декабря 2025 09:26 Происшествия
Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Чувашии

Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Чебоксарах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Среди пострадавших есть ребенок. Сейчас все 9 человек находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.

Степанов также уточнил, что из-за прилета БПЛА повреждены несколько жилых домов. На базе одной из школ развернут пункт временного размещения.

Экстренные службы занимаются устранением последствий атаки БПЛА и обеспечением безопасности населения.

Вице-премьер призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Нижегородской области были ликвидированы 4 украинских беспилотника. А всего в России с 23:00 до 7:00 сбит 121 БПЛА. 

Из-за угрозы атаки БПЛА нижегородский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. По последней информации, из-за ограничений задерживаются два рейса.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных