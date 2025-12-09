Нижегородец отдал лжегосслужащим 1,6 млн рублей родительских сбережений Происшествия

В Нижнем Новгороде 18-летний студент стал жертвой телефонных мошенников и лишил своих родителей более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказал молодой человек в полиции, ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками разных государственных служб. Мошенники убедили студента, что его семье необходимо "задекларировать" имеющиеся сбережения. Для этого, по их словам, требовалось передать деньги курьеру, который должен был встретиться с ним по заранее оговорённому адресу.

Следуя указаниям звонивших, юноша упаковал родительские деньги в мешок для обуви, затем положил его в рюкзак и отнёс на встречу. Там он передал наличные курьеру, как его просили.

Лишь спустя время юноша понял, что стал жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 1 669 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

