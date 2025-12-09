Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Последние новости рубрики Происшествия
09 декабря 2025 12:00Нижегородец отдал лжегосслужащим 1,6 млн рублей родительских сбережений
09 декабря 2025 09:26Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Чувашии
09 декабря 2025 07:41Четыре украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью
08 декабря 2025 19:49Полиция пресекла попытку сбыта 7 кг марихуаны в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:39Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 16:47В Нижнем Новгороде пермяка осудили за контрабанду лесоматериалов
08 декабря 2025 16:31Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького
08 декабря 2025 14:45Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку
08 декабря 2025 13:59Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске
08 декабря 2025 13:43Нижегородский таможенник скрыл 5 млн рублей дохода от ставок
Происшествия

Нижегородец отдал лжегосслужащим 1,6 млн рублей родительских сбережений

09 декабря 2025 12:00 Происшествия
Нижегородец отдал лжегосслужащим 1,6 млн рублей родительских сбережений

В Нижнем Новгороде 18-летний студент стал жертвой телефонных мошенников и лишил своих родителей более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как рассказал молодой человек в полиции, ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками разных государственных служб. Мошенники убедили студента, что его семье необходимо "задекларировать" имеющиеся сбережения. Для этого, по их словам, требовалось передать деньги курьеру, который должен был встретиться с ним по заранее оговорённому адресу.

Следуя указаниям звонивших, юноша упаковал родительские деньги в мешок для обуви, затем положил его в рюкзак и отнёс на встречу. Там он передал наличные курьеру, как его просили.

Лишь спустя время юноша понял, что стал жертвой обмана. Общая сумма ущерба составила 1 669 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что нижегородец украл 2,2 млн рублей с счета сестры и вложил в инвестиции.

МВД Мошенничество Уголовное дело
