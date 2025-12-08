Полиция пресекла попытку сбыта 7 кг марихуаны в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Нижнему Новгороду совместно с оперативниками регионального главка задержали 34-летнего жителя Автозаводского района по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили внушительный запас растительного вещества, предположительно наркотического происхождения. Изъятые материалы включали три металлические фляги объемом по 40 литров, девять стеклянных трёхлитровых банок, а также пакет с аналогичным содержимым, найденный в автомобиле фигуранта.

Кроме того, в помещении находилось оборудование, предположительно использовавшееся для расфасовки вещества: вакууматор, измельчитель, электронные весы и пакеты с застежкой типа зип-лок.

Экспертиза одного из образцов подтвердила наличие наркотического средства — марихуаны, массой 337 граммов. По предварительной оценке, общий вес изъятого вещества составляет около 7 килограммов. Все материалы переданы в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области для дальнейшего исследования.

По данному факту следователем полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Подозреваемый, ранее судимый за имущественные преступления и не имеющий официального трудоустройства, заключен под стражу в качестве меры пресечения. Расследование продолжается.

