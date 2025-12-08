В Нижнем Новгороде пермяка осудили за контрабанду лесоматериалов

Фото:
В Нижнем Новгороде завершилось разбирательство по делу о незаконной перевозке леса на миллионы рублей. На скамье подсудимых за попытку контрабанды стратегически важных ресурсов оказался житель Пермского края, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Как выяснилось в суде, в 2021 году мужчина решил отправить за границу крупную партию пиломатериалов — более 590 кубометров древесины хвойных пород. Чтобы провести груз через таможню, он подал недостоверные документы, в которых были искажены сведения о происхождении, характеристиках и маршруте перевозки древесины.
Несмотря на попытки скрыть правду, выяснилось, что лес стоимостью 6,2 млн рублей был незаконно вывезен железнодорожным транспортом за пределы Таможенного союза в рамках ЕАЭС.
Суд согласился с доводами Приволжской транспортной прокуратуры и признал мужчину виновным в контрабанде. В качестве наказания ему назначили один год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
