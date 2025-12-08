Фото:
Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького. Несчастный случай произошел 6 декабря, сообщили в телеграм-канале "Метро НН".
По предварительным данным, 38-летний строитель находился в зоне подготовки к сварочным работам. В этот момент велась сборка распределительного пояса крепления стартового котлована в тупиках. Внезапно на мужчину обрушилась часть уже смонтированных металлических конструкций.
Причины происшествия пока не установлены. На месте продолжается работа специалистов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе АО "Моспроект-3" заявили, что компания оказывает содействие региональной государственной инспекции труда в рамках расследования.
Также в организации сообщили о готовности оказать необходимую поддержку семье погибшего сотрудника.
Ранее сообщалось, что 23-летний сотрудник мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку.
