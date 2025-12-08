Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького Происшествия

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького. Несчастный случай произошел 6 декабря, сообщили в телеграм-канале "Метро НН".

По предварительным данным, 38-летний строитель находился в зоне подготовки к сварочным работам. В этот момент велась сборка распределительного пояса крепления стартового котлована в тупиках. Внезапно на мужчину обрушилась часть уже смонтированных металлических конструкций.

Причины происшествия пока не установлены. На месте продолжается работа специалистов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе АО "Моспроект-3" заявили, что компания оказывает содействие региональной государственной инспекции труда в рамках расследования.

Также в организации сообщили о готовности оказать необходимую поддержку семье погибшего сотрудника.

