Происшествия

Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького

08 декабря 2025 16:31 Происшествия
Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького. Несчастный случай произошел 6 декабря, сообщили в телеграм-канале "Метро НН".

По предварительным данным, 38-летний строитель находился в зоне подготовки к сварочным работам. В этот момент велась сборка распределительного пояса крепления стартового котлована в тупиках. Внезапно на мужчину обрушилась часть уже смонтированных металлических конструкций.

Причины происшествия пока не установлены. На месте продолжается работа специалистов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе АО "Моспроект-3" заявили, что компания оказывает содействие региональной государственной инспекции труда в рамках расследования.

Также в организации сообщили о готовности оказать необходимую поддержку семье погибшего сотрудника.

Ранее сообщалось, что 23-летний сотрудник мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку.

Ранее сообщалось, что 23-летний сотрудник мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку.

Метро несчастный случай Строительство
