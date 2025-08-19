Работу нижегородского метро продлят в ночь с 20 на 21 августа Общество

Нижегородский метрополитен изменит график работы в ночь с 20 на 21 августа. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Продление связано с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной промышленности. Чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей и гостей города, подземка будет работать до двух часов ночи.

С 23:30 20 августа и до завершения движения поезда будут курсировать с интервалом в четыре минуты.

Последние составы отправятся с конечных станций около двух часов ночи. Со станции "Парк Культуры" поезд уйдет в 02:05, со станции "Горьковская" — в 02:07, со станции "Стрелка" — в 02:05, а со станции "Буревестник" — в 02:04.

Также 20 августа на Волжской набережной введут ограничения для автомобильного транспорта.