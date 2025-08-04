Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

На участке от улицы Красносельской до Молитовского моста в Нижнем Новгороде стартовала техническая обкатка трамвайных путей. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Проверка проводится при помощи специального вагона-вышки, который позволяет оценить состояние рельсов и контактной сети. В ходе обкатки специалисты выявляют возможные дефекты и сразу устраняют их.

"Из-за сложности участка работы займут несколько дней. О точной дате возобновления трамвайного движения будет объявлено дополнительно", - сообщили в компании.

Напомним, реконструкция трамвайных путей на этом отрезке стартовала в феврале. Подрядная организация выполнила переустройство рельсового полотна и заменила контактную сеть.

Ранее сообщалось, что ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год.