После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 августа 2025 08:00  [105] Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 21:02  [203] Завершился ремонт дороги к селу Матюшево в Сосновском округе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
14 августа 2025 20:32  [274] Владыка Георгий освятил восстановленный храм на берегу Волги
14 августа 2025 20:00  [277] Управляющие компании предложили нижегородцам списать долги по ЖКУ
14 августа 2025 19:22  [248] Пожарные выксунского завода ОМК завоевали серебро на окружных соревнованиях
14 августа 2025 19:00  [236] Нарушения при использовании пестицидов выявили в Нижегородской области
14 августа 2025 18:20  [234] 300 тысяч рублей заплатит банк за нарушение прав нижегородца-должника
14 августа 2025 18:00  [327] Уведомления о внесении в единый реестр воинского учета получают нижегородцы
14 августа 2025 17:45  [258] Кстовские врачи спасли руку мужчине после тяжелой травмы от болгарки
14 августа 2025 17:23  [218] Максим Лубяной: "Миссия — не в цифрах, а в осознании своего места в стране и истории"
Общество

Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде

15 августа 2025 08:00  [105] Общество
Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Фото: ООО "Экологические проекты"

На участке от улицы Красносельской до Молитовского моста в Нижнем Новгороде стартовала техническая обкатка трамвайных путей. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

Проверка проводится при помощи специального вагона-вышки, который позволяет оценить состояние рельсов и контактной сети. В ходе обкатки специалисты выявляют возможные дефекты и сразу устраняют их.

"Из-за сложности участка работы займут несколько дней. О точной дате возобновления трамвайного движения будет объявлено дополнительно", - сообщили в компании.

Напомним, реконструкция трамвайных путей на этом отрезке стартовала в феврале. Подрядная организация выполнила переустройство рельсового полотна и заменила контактную сеть.

Ранее сообщалось, что ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
11 августа 2025 16:13  [567] Трамвайные пути начали менять на Ошарской — фото
30 июля 2025 09:32  [774] ЦРТС назвал срок восстановления полного маршрута трамвая №2
28 июля 2025 15:04  [665] Нижегородцев пригласили на оплачиваемые курсы водителей трамвая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных