Обкатка трамвайных путей началась на Окском съезде в Нижнем Новгороде

На участке от улицы Красносельской до Молитовского моста в Нижнем Новгороде стартовала техническая обкатка трамвайных путей. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
Проверка проводится при помощи специального вагона-вышки, который позволяет оценить состояние рельсов и контактной сети. В ходе обкатки специалисты выявляют возможные дефекты и сразу устраняют их.
"Из-за сложности участка работы займут несколько дней. О точной дате возобновления трамвайного движения будет объявлено дополнительно", - сообщили в компании.
Напомним, реконструкция трамвайных путей на этом отрезке стартовала в феврале. Подрядная организация выполнила переустройство рельсового полотна и заменила контактную сеть.
Ранее сообщалось, что ремонт трамвайного кольца на улице Ивлиева запланирован на 2026 год.
