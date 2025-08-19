Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Новый кампус НГПУ имени Минина хотят построить на территории "Нижполиграфа"

23 августа 2025 13:21
Новый кампус НГПУ имени Минина хотят построить на территории Нижполиграфа

Фото: kremlin.ru

На площадке "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде планируется возведение нового кампуса Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина. Проект станет частью инициативы по созданию Федерального технопарка профессионального образования. Об этом губернатор Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе вчерашней встречи в Сарове. 

Глава региона отметил, что создание технопарка "Нижполиграф" нацелено на устранение кадрового дефицита, особенно в сфере рабочих и инженерных специальностей. При этом предлагается использовать инфраструктуру будущего технопарка и для подготовки педагогических кадров, включая преподавателей системы среднего профессионального образования.

"Кадровый дефицит – общегосударственная проблема. Мы активно участвуем в проекте "Профессионалитет" – он помогает развивать колледжи и привлекает к этому процессу бизнес-партнеров. Наш регион входит в число лидеров в этом направлении. Интерес к проекту постоянно растет, в том числе со стороны промышленного сектора. В Сарове у нас сформирован кластер атомной промышленности, а всего по региону уже действует 16 кластеров, еще три откроем в следующем году", – подчеркнул Глеб Никитин.

Он также добавил, что развитие колледжей потребует подготовки новых преподавателей и мастеров производственного обучения, поблагодарив президента за решение о создании в регионе Федерального технопарка.

Кластер на базе "Нижполиграфа" уже функционирует в тестовом формате. В текущем году здесь прошел финал чемпионата "Профессионалы".

"В новом учебном году запланировано официальное открытие. Уже готовы к работе 22 лаборатории. Это первая очередь. Чтобы запустить вторую половину, нужно еще 22. Прошу поддержки: важно, чтобы Минпросвещения совместно с Минфином нашли возможность ускорить реализацию этой части проекта в рамках нацпроекта", – обратился губернатор к главе государства.

Еще Никитин напомнил о реализации в регионе масштабного инфраструктурного проекта — ИТ-кампуса "Неймарк", который направлен на подготовку специалистов в сфере информационных технологий.

"Мы уже завершили первый этап: построено 18 зданий, где смогут проживать 1300 студентов. Осенью сюда заселятся первые учащиеся. В сентябре на базе кампуса пройдет Слет Всемирного фестиваля молодежи-2025 (12+), и мы планируем приурочить официальное открытие к приезду участников — это 1000 человек из 110 стран", – подчеркнул Никитин.

Вдобавок ко всему, губернатор сообщил, что за счет нацпроектов в Нижегородской области построено 34 школы, рассчитанные на 30 тысяч учеников, и 47 детских садов.

Для справки: с 2025 года федеральный проект "Профессионалитет" вошел в состав нового нацпроекта "Молодёжь и дети", реализуемого по поручению президента РФ. Он объединил ключевые задачи, ранее входившие в нацпроекты "Образование" и "Наука и университеты", и включает девять направлений. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Глеб Никитин НГПУ Образование
