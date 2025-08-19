Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года

23 августа 2025 11:13  [372] Общество
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года

Фото: Полина Зубова

Нижегородская область получила предварительное одобрение заявки на реализацию второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. Проект планируется включить в федеральную инициативу "Вода России", которая входит в состав нового национального проекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сарове. 

Глеб Никитин отметил, что речь идет об одном из ключевых инфраструктурных объектов региона. По его словам, станция аэрации принимает сточные воды не только от Нижнего Новгорода, но и от города Бор — в общей сложности от более чем миллиона человек. Объект имеет значение не только для региона, но и для всего Волжского бассейна вплоть до Каспийского моря.

Губернатор добавил, что первый этап модернизации станции уже близок к завершению благодаря поддержке в рамках предыдущих национальных проектов. По его словам, второй этап также получил предварительное одобрение правительства.

"Всего в регионе сбрасывается около 300 млн кубометров сточных вод в год, из них 77% приходится на станцию аэрации. Есть множество инфраструктурных проектов, но именно такие реально меняют экологическую ситуацию не только в одном субъекте, но и в масштабах страны", – подчеркнул Никитин.

Ожидается, что второй этап реконструкции будет реализован в 2026-2029 годах в рамках федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Как уточнили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в настоящее время завершается реконструкция первой технологической очереди станции. Работы по основным объектам завершены на 97%. До конца 2025 года планируется завершить электромонтаж, наладить системы автоматизации и провести итоговую приёмку.

В рамках первого этапа полностью обновлены здания решеток, первичных и вторичных отстойников, аэротэнков и другие сооружения. Кроме того, построены новые здания песколовок и узлов дефосфотации. Всё оборудование заменено на современное, соответствующее актуальным экологическим стандартам.

Напомним, с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина в стране начал действовать национальный проект "Экологическое благополучие", пришедший на смену прежнему нацпроекту "Экология". Новый проект направлен на создание благоприятной среды для жизни и охрану природы. В числе приоритетов — строительство объектов для сортировки и переработки отходов, ликвидация несанкционированных свалок, расчистка водоёмов, сохранение лесных массивов, снижение вредных выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и защита редких видов животных.

Национальный проект включает шесть федеральных направлений: "Генеральная уборка", "Вода России", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов", "Экономика замкнутого цикла" и "Чистый воздух".

Владимир Путин Нижегородская станция аэрации Экология
