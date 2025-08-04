Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Общество

Первые жильцы заселились в ИТ-кампус "Неймарк" в Нижнем Новгороде

09 августа 2025 13:40  [56] Общество
Первые жильцы заселились в ИТ-кампус Неймарк в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В ИТ-кампус "Неймарк" заселились первые гости. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

На этой неделе в современные общежития заселились участники ИТ-Академии по информационной безопасности из разных регионов России и Беларуси. Всего в кампусе будут проживать 80 ребят, которые на протяжении недели будут осваивать практические навыки в сфере кибербезопасности.

Губернатор отметил, что участники академии получат одни из самых востребованных на сегодняшний день знаний и компетенций. По его словам, специалисты по кибербезопасности крайне необходимы как в государственном секторе, так и в бизнесе — вне зависимости от его масштаба.

"Желаю юным "академикам" удачи в обучении! Они получат актуальнейшие в современном мире навыки. Специалисты по кибербезопасности востребованы и в госсекторе, и в российском бизнесе любого масштаба", - добавил Глеб Никитин.

В сентябре общежития кампуса примут участников Всемирного слёта молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде.

Напомним, общежития, выполненные в виде кубов, рассчитаны на 1359 мест. На каждом этаже — по 6-7 блоков, в одном блоке расположены две жилые комнаты, ванная и отдельный санузел. Блоки рассчитаны на 2-3 человек: есть одно- и двухместные комнаты. В холле — общая зона отдыха с кухней, диваном, телевизором и балконом. В некоторых комнатах также есть балконы.

Ранее сообщалось, что восемь человек выиграли гранты на обучение в нижегородском ИТ-кампусе "Неймарк".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
IT Глеб Никитин ИТ-кампус "Неймарк"
