Эн+ Тепло Волга в летний период трудоустроила на свои предприятия пятерых школьников Общество

На предприятиях ООО «Эн+ Тепло Волга» в Нижегородской области в летний период были временно трудоустроены пятеро подростков. Они выполняли обязанности курьеров, занимались оформлением документации и помогали в содержании территории. Молодые люди работали в будние дни по четыре часа, с соблюдением всех требований трудового законодательства.



«Трудоустройство подростков старше 14 лет на летний период – это важный этап социализации молодежи и формирования интереса к профессиональным компетенциям. Наша компания поддерживает инициативных ребят – будущих квалифицированных специалистов, готовых внести вклад в развитие предприятий энергетической сферы и общества в целом. Предоставляя возможность ребятам впервые попробовать себя в рабочей среде, мы помогаем им приобрести первые трудовые навыки, опыт взаимодействия в коллективе и определенную финансовую самостоятельность», - отметила директор по персоналу филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Ольга Дворцова.



Среди участников программы – школьник Михаил Баженов, который зарабатывал на исполнение мечты о новой гитаре. Только за один месяц работы он накопил больше 15 тысяч рублей.



«В летней трудовой занятости сплошные плюсы. Подростки приобщаются к трудовой деятельности в ответственной сфере энергетики, учатся ставить цели и достигать их, меньше времени проводят в гаджетах», - считает его мама Наталья Баженова.



Миша Копытов за месяц работы на предприятии накопил средства на отдых в лагере.



«Это прекрасная и полезная инициатива для наших подростков. Я спокойна, зная, что работодатель предоставляет официальное трудоустройство с соблюдением социальных гарантий. А для современной молодежи – поколения соцсетей - очень важно знать, что существует работа, которая приносит реальную пользу людям», - поделилась мама Виктория Копытова.



Подростки пока не определились с будущей профессией, но их родители уже изучают предложения образовательных организаций и рынок труда в энергетической сфере.



Отметим, сотрудники предприятий «Эн+ Тепло Волга» пользуются преимуществами расширенного социального пакета: ДМС, санаторно-курортное лечение, скидки до 90% на оплату летнего отдыха детей, льготное высшее образование, корпоративное обучение, компенсация стоимости абонементов в ФОК и др.