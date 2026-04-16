16 апреля 2026 13:16 Общество
Кремация вместо похорон: почему ее выбирают и как к ней относится Церковь

В современном обществе кремация становится всё более популярной. Многие россияне выбирают этот способ погребения из-за его относительной дешевизны, простоты и возможности избежать некоторых трудностей, связанных с традиционными похоронами. Однако отношение к кремации в обществе неоднозначно, особенно среди верующих. 360.ru выяснил, как Православная Церковь относится к кремации, а также психологические причины, по которым люди выбирают этот способ погребения.

Отношение Церкви к кремации

Согласно Библии, Бог сказал Адаму: "Ты — земля и в землю отойдёшь" (Быт. 3:19). Это означает, что после смерти тело человека должно быть возвращено в землю. Традиционно верующих хоронят именно таким образом. Однако, как отмечает настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин, несмотря на это, Церковь не запрещает кремацию.

По словам священника, человеческое тело после смерти разлагается и становится землёй, но это не препятствует воскрешению в день Страшного суда. Он также приводит примеры мучеников, чьи тела были сожжены, но которые всё равно были причислены к лику святых.

Тем не менее, протоиерей Фёдор подчёркивает, что кремация может быть воспринята как грех, если умерший не выразил при жизни своего желания быть кремированным. В таких случаях родственникам рекомендуется хоронить тело в земле. Однако, если кремация уже произошла, это никак не влияет на судьбу души умершего.

Причины выбора кремации

Клинический психолог Антон Коровин выделяет несколько причин, по которым люди выбирают кремацию:

  1. Страх перед смертью. Кремация позволяет избежать некоторых аспектов биологической смерти, таких как разложение тела и неприятный запах. Это может помочь людям справиться со страхом перед смертью и облегчить процесс прощания.

  2. Упрощение ритуала прощания. Кремация может быть более быстрой и "чистой" альтернативой традиционным похоронам. Это снижает уровень посттравматического стресса у родственников и позволяет им быстрее справиться с утратой.

  3. Разрыв с якорем травмы. Традиционные похороны требуют ухода за могилой и регулярных посещений места захоронения, что может усиливать боль утраты. Кремация позволяет избежать этой привязанности и даёт возможность родственникам контролировать ситуацию.

  4. Экологические соображения. Хотя это редко является основной причиной, некоторые люди выбирают кремацию из-за её экологической чистоты.

  5. Материальная сторона. Стоимость полного цикла кремации (аренда зала, транспорт, сам процесс, урна) часто оказывается не дешевле скромных похорон. Однако для некоторых людей это может быть важным фактором.

Антон Коровин также отмечает, что кремация отражает глобальный тренд на индивидуализацию и мобильность. Традиционные могилы символизируют связь поколений и "своё место в мире". Однако в современном обществе люди всё чаще становятся носителями индивидуальной памяти, и кремация позволяет им сохранить эту память, не привязываясь к конкретному месту.

