Трамваи вернутся на улицу Надежды Сусловой во втором квартале 2026 года

Фото:
Движение трамваев по улице Надежды Сусловой (Советский район) планируют восстановить во втором квартале 2026 года, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Экологические проекты".
Сейчас на участке продолжаются работы по обновлению инфраструктуры. Там полностью заменят рельсовое полотно и контактную сеть.
К настоящему моменту подрядчик разложил рельсошпальную решетку.
Ранее были названы участки в заречной части города, где меняют трамвайные пути.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+