Трамваи вернутся на улицу Надежды Сусловой во втором квартале 2026 года

Движение трамваев по улице Надежды Сусловой (Советский район) планируют восстановить во втором квартале 2026 года, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Экологические проекты".

Сейчас на участке продолжаются работы по обновлению инфраструктуры. Там полностью заменят рельсовое полотно и контактную сеть.

К настоящему моменту подрядчик разложил рельсошпальную решетку.

