Врач Кулова рассказала, что гематоген не поможет восполнить дефицит железа Общество

Фото: изображение сгенерировано нейросетью

Нижегородцам не стоит рассчитывать на гематоген как источник железа. Об этом напомнил медицинский эксперт Алексей Никонов, ссылаясь на мнение нутрициолога Екатерины Куловой.

По словам врача, популярная сладость детства больше напоминает обычную конфету, чем полезный продукт. В ее составе — черный пищевой альбумин, получаемый из высушенных кровяных клеток. Именно он придает батончику темный цвет и рыхлую структуру. Однако достоверных клинических данных о том, что железо из такого сырья усваивается организмом, нет. Более того, в мире альбумин не применяют для производства лекарств и биодобавок.

Один батончик гематогена содержит 3-5 мг железа, что сопоставимо с обычной котлетой из говядины. При этом, как отмечает Кулова, в 50-граммовой плитке может быть до 47 граммов сахара, а также сгущенное молоко и патока, маскирующие специфический вкус альбумина.

Вывод специалистов однозначен: гематоген — скорее сладость, чем источник микроэлементов. Для здорового человека достаточно сбалансированного питания, а избыток железа организм просто выводит.

Препараты железа рекомендуются только тем, у кого выявлен явный или скрытый дефицит, а также пациентам из группы риска: людям с несбалансированной растительной диетой, нарушениями усвоения питательных веществ, регулярной кровопотерей или хроническими заболеваниями кишечника.

