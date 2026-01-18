Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде

Фото:
Проект капитального ремонта здания муниципального детского сада №127 получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Детский сад находится на улице Автомеханической, 16а в Автозаводском районе.
Экспертизу провело региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение было выдано 16 января 2026 года.
Застройщиком выступает само дошкольное учреждение — МБДОУ "Детский сад №127", а техническим заказчиком и разработчиком проектной документации стало ООО "Проектное Бюро "Модуль", зарегистрированное в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что госэкспертиза дала отрицательное заключение проекту строительства детсада на Казанском шоссе.
