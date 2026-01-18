У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде

18 января 2026 14:40
Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде

Фото: Кирилл Мартынов

Проект капитального ремонта здания муниципального детского сада №127 получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Детский сад находится на улице Автомеханической, 16а в Автозаводском районе.

Экспертизу провело региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение было выдано 16 января 2026 года. 

Застройщиком выступает само дошкольное учреждение — МБДОУ "Детский сад №127", а техническим заказчиком и разработчиком проектной документации стало ООО "Проектное Бюро "Модуль", зарегистрированное в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза дала отрицательное заключение проекту строительства детсада на Казанском шоссе. 

