Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Проект капитального ремонта здания муниципального детского сада №127 получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Детский сад находится на улице Автомеханической, 16а в Автозаводском районе.

Экспертизу провело региональное управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заключение было выдано 16 января 2026 года.

Застройщиком выступает само дошкольное учреждение — МБДОУ "Детский сад №127", а техническим заказчиком и разработчиком проектной документации стало ООО "Проектное Бюро "Модуль", зарегистрированное в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза дала отрицательное заключение проекту строительства детсада на Казанском шоссе.