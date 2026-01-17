Временный объезд построили вместо аварийного моста через реку Медведовку Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Для обеспечения транспортной доступности жителей села Пустынь в Семеновском муниципальном округе Нижегородской области введена в эксплуатацию временная объездная дорога. Она построена в обход аварийного деревянного моста через реку Медведовку, движение по которому полностью закрыто.

Как сообщили в Главном управлении автодорог региона, в ноябре прошлого года на мосту протяженностью 12 метров и шириной 6 метров были выявлены серьезные деформации конструкций и несущих элементов. Повреждения возникли, в том числе, из-за регулярного движения тяжелой техники, что создало реальную угрозу безопасности. По итогам срочного обследования сооружение признали аварийным и подлежащим закрытию.

Чтобы не допустить изоляции села, было принято решение о срочном строительстве временного объезда. Специалисты оперативно разработали проектную документацию, и уже 30 декабря 2025 года все работы по устройству новой дороги были завершены.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей остаётся главным приоритетом. По его словам, закрытие моста стало необходимой, но вынужденной мерой, и при этом была организована работа таким образом, чтобы минимизировать неудобства для населения. Строительство объездной дороги позволило сохранить транспортную связь с селом.

Временное решение будет действовать до завершения проектирования и строительства нового капитального моста через Медведовку. Сейчас специалисты уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Этот этап станет основой для последующего создания современной и надёжной транспортной инфраструктуры.

Реализация проекта проходит в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным и стартовавшего в 2025 году. Его цель — обеспечение граждан доступной и качественной инфраструктурой в ключевых сферах.

