Мороз и снег ждут нижегородцев на следующей неделе

Жителей Нижнего Новгорода на следующей неделе ожидают заметные температурные колебания и осадки в виде снега. Об этом свидетельствуют данные сайта "Яндекс.Погода".
Начало рабочей недели принесет относительное потепление — днем до -4 градусов, ночью около -5. Однако уже в ночь на среду, 21 января, начнется похолодание. Температура опустится до -8 градусов днём и до -12 ночью. Ожидается снег.
В четверг, 22 января, мороз усилится: днём столбики термометров покажут -11, а ночью — до -25. Осадки сохранятся, но будут незначительными.
Пятница обещает быть сухой, с прояснениями на небе, но по-прежнему холодной.
Выходные в регионе будут ясными, но по-настоящему морозными. В субботу и воскресенье днем температура составит около -21, а ночью похолодает до -26 и -24 градусов соответственно.
Ранее сообщалось, что февраль в Нижегородской области будет теплее обычного.
