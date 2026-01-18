Нижегородцам рассказали, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья Общество

Утренний кофе снижает риск преждевременной смерти и укрепляет сердце. Но когда именно пить первую чашку кофе, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья, рассказал в своём телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Он отметил, что время употребления кофе влияет на здоровье, особенно на состояние сердечно-сосудистой системы и продолжительность жизни.

Ссылаясь на крупное исследование, в котором участвовали более 40 тысяч человек, Никонов сообщил: употребление кофе исключительно в утренние часы — до полудня — связано с заметным снижением риска смертности.

Так, у тех, кто пил кофе только утром, вероятность смерти от любых причин была ниже примерно на 16%, а риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% меньше, чем у тех, кто не употреблял кофе вообще или пил его в течение всего дня.

При этом специалист подчеркнул, что не стоит тянуться за чашкой сразу после пробуждения. Оптимально подождать от 30 до 60 минут — так кофеин будет действовать более мягко и эффективно.

