Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 января 2026 10:35Нижегородцам рассказали, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья
17 января 2026 19:11Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта
17 января 2026 16:00Временный объезд построили вместо аварийного моста через реку Медведовку
17 января 2026 15:27Основной корпус Воскресенской средней школы открылся после капремонта
17 января 2026 14:30Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ляшков отметил 100-летие
17 января 2026 11:56Зимний учет диких животных стартовал в Нижегородской области
17 января 2026 11:10Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев
17 января 2026 10:55Маткапитал вырастет в Нижегородской области с 1 февраля
17 января 2026 10:32Опубликованы адреса 20 домов под снос в Нижнем Новгороде в 2026 году
17 января 2026 09:04Власти установили охранные зоны вокруг тополей-долгожителей в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам рассказали, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья

18 января 2026 10:35 Общество
Нижегородцам рассказали, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья

Фото: Татьяна Соловьева

Утренний кофе снижает риск преждевременной смерти и укрепляет сердце. Но когда именно пить первую чашку кофе, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья, рассказал в своём телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Он отметил, что время употребления кофе влияет на здоровье, особенно на состояние сердечно-сосудистой системы и продолжительность жизни.

Ссылаясь на крупное исследование, в котором участвовали более 40 тысяч человек, Никонов сообщил: употребление кофе исключительно в утренние часы — до полудня — связано с заметным снижением риска смертности.

Так, у тех, кто пил кофе только утром, вероятность смерти от любых причин была ниже примерно на 16%, а риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% меньше, чем у тех, кто не употреблял кофе вообще или пил его в течение всего дня.

При этом специалист подчеркнул, что не стоит тянуться за чашкой сразу после пробуждения. Оптимально подождать от 30 до 60 минут — так кофеин будет действовать более мягко и эффективно.

Ранее сообщалось, что некоторые медикаменты опасно сочетать с кофе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 10:29Нижегородцам напомнили, кому нельзя погружаться в прорубь на Крещение
13 января 2026 07:00Нижегородцам рассказали, как определить уровень нужной физической активности
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных