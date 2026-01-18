Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области снизилось потребление алкоголя. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Согласно статистике, в ноябре 2025 года уровень потребления составлял 8,02 литра чистого спирта на человека. Однако уже в декабре этот показатель снизился до 7,93 литра, что стало новым минимальным значением.

Никонов напомнил, что в государственной стратегии развития здравоохранения, рассчитанной до 2030 года, целевым ориентиром является уровень 7,8 литра этанола на душу населения.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что в 2025 году потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%. Также стало известно, что около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области.