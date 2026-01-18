Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 января 2026 13:31Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области в 2025 году
18 января 2026 12:26Мороз и снег ждут нижегородцев на следующей неделе
18 января 2026 11:14Оценки за поведение могут ввести в нижегородских школах
18 января 2026 10:35Нижегородцам рассказали, когда пить утренний кофе с пользой для здоровья
17 января 2026 19:11Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта
17 января 2026 16:00Временный объезд построили вместо аварийного моста через реку Медведовку
17 января 2026 15:27Основной корпус Воскресенской средней школы открылся после капремонта
17 января 2026 14:30Ветеран Великой Отечественной войны Иван Ляшков отметил 100-летие
17 января 2026 11:56Зимний учет диких животных стартовал в Нижегородской области
17 января 2026 11:10Окунуться в прорубь на Крещение планируют почти 15% нижегородцев
Общество

Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области в 2025 году

18 января 2026 13:31 Общество
Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области снизилось потребление алкоголя. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Согласно статистике, в ноябре 2025 года уровень потребления составлял 8,02 литра чистого спирта на человека. Однако уже в декабре этот показатель снизился до 7,93 литра, что стало новым минимальным значением.

Никонов напомнил, что в государственной стратегии развития здравоохранения, рассчитанной до 2030 года, целевым ориентиром является уровень 7,8 литра этанола на душу населения.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что в 2025 году потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%. Также стало известно, что около 70% "разливаек" закрыли в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Здоровье
Поделиться:
Новости по теме
31 декабря 2025 08:47Нижегородский врач объяснил, чем алкоголь опасен даже в малых дозах
30 декабря 2025 12:4911 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году
24 декабря 2025 08:00Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных