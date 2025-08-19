НПАТ: оплата проезда по геолокации в автобусах пока невозможна

Оплата проезда по геолокации в автобусах пока невозможна, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородпассажиравтотранс".
Ранее в телеграм-канале "Нижегородский транспорт", созданном по инициативе Общественного штаба по развитию транспорта в регионе, появилась информация о возможности оплачивать проезд с помощью геолокации. Однако заявление было сделано преждевременно.
В НПАТ рассказали, что в настоящее время продолжается работа по размещению QR-кодов в салонах автобусов и тестированию системы.
"О сроках запуска возможности оплаты проезда данным способом сообщим дополнительно", - добавили там.
