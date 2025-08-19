Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
НПАТ: оплата проезда по геолокации в автобусах пока невозможна

НПАТ: оплата проезда по геолокации в автобусах пока невозможна

Оплата проезда по геолокации в автобусах пока невозможна, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородпассажиравтотранс".

Ранее в телеграм-канале "Нижегородский транспорт", созданном по инициативе Общественного штаба по развитию транспорта в регионе, появилась информация о возможности оплачивать проезд с помощью геолокации. Однако заявление было сделано преждевременно.

В НПАТ рассказали, что в настоящее время продолжается работа по размещению QR-кодов в салонах автобусов и тестированию системы.

"О сроках запуска возможности оплаты проезда данным способом сообщим дополнительно", - добавили там.

автобусы НПАТ проезд
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
