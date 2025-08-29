В Кстовской ЦРБ открыли мемориальную плиту в память о майоре медслужбы и ветеране Нине Фадеевой Общество

Фото: минздрав Нижегородской области/ Алексей Никонов

28 августа на фасаде здания Кстовской ЦРБ была торжественно открыта памятная доска в честь майора медицинской службы и участницы Великой Отечественной войны Нины Павловны Фадеевой. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню военного медика.

С инициативой увековечить память выдающейся землячки выступила администрация Кстовского муниципального округа, военного комиссариата района, родственников ветерана и жителей Кстова.

В торжественной церемонии открытия памятной доски приняли участие глава Кстовского района Иван Уланов, генеральный консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец, заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Коваленко, заместитель начальника Высшего военного командного училища инженерных войск ВС РФ гвардии полковник Андрей Васютенко, и.о. главного врача Кстовской ЦРБ Анастасия Князева, представители депутатского корпуса, внук Нины Павловны Фадеевой, а также представители врачебного и пациентского сообщества Кстовского района.

Как рассказали в областном Минздраве, Нина Павловна Фадеева начала свою работу в Кстовской ЦРБ сразу после окончания Горьковского медицинского института, в 1938 году. Ей принадлежит заслуга в организации педиатрической и гинекологической служб города.

С началом Великой Отечественной войны Нина Фадеева была направлена на фронт в составе полевого госпиталя, где возглавляла терапевтическое отделение и проводила операции. В 1943 году в Смоленске она получила тяжелую контузию, но осталась в строю, продолжила выполнять свой профессиональный и гражданский долг. За проявленный героизм была удостоена ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени.

После окончания войны Нина Павловна вернулась в Кстовскую ЦРБ, где работала терапевтом, а затем возглавила физиотерапевтическое отделение городской поликлиники. Даже на пенсии ветеран активно занималась военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

«Память о медицинских работниках Великой Отечественной войны важна для будущих поколений. Они спасали тысячи жизней, проявляя героизм и самоотверженность. Их опыт и знания необходимы для развития современной медицины, воспитания патриотизма и уважения к истории нашей Родины. Память о Нине Павловне Фадеевой будет вдохновлять еще многие поколения кстовских врачей и служить примером верности долгу», – сказала Татьяна Коваленко.

Анастасия Князева отметила, что установка мемориальной доски в День военного медика, Год защитника Отечества и Год празднования 80-летия Великой Победы является символичной.

«Пример мужества и самоотверженного труда Нины Павловны навсегда останется в наших сердцах. Память о ней живет не только в стенах нашей больницы, ее имя навсегда вписано в летопись Нижегородской области», – подчеркнула Анастасия Князева.