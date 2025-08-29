Нижегородская мэрия опровергла старт отопительного сезона 2 сентября Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В мэрии опровергли информацию о запуске отопительного сезона в Нижнем Новгороде со 2 сентября.

Несколько дней назад в соцсетях появился пост, авторы которого утверждают, будто тепло в квартиры нижегородцев начнут давать в начале первой сентябрьской недели. Однако это фейк.

В администрации нашему изданию напомнили, что 2 сентября в Нижнем Новгороде и Кстове начнутся пробные топки. Они, как сообщалось ранее, продлятся до 10 сентября.

Что до отопительного сезона, то его сроки пока неизвестны. Всё будет зависеть от погодных условий.