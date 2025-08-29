125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 сентября 2025 16:57  [29] Начальник Горьковской магистрали поздравил студентов-железнодорожников с Днем знаний
01 сентября 2025 16:55  [55] Нижегородская мэрия опровергла старт отопительного сезона 2 сентября
01 сентября 2025 16:40  [97] Шестерых школьников госпитализировали после линеек в Нижнем Новгороде
01 сентября 2025 16:24  [81] Организатора ОГЭ по русскому языку в Дзержинске оштрафовали за ошибку
01 сентября 2025 16:10  [111] Школу на 1600 мест открыли в нижегородском "Зените"
01 сентября 2025 15:39  [163] Эксперт рассказал, к чему приведет запрет сайтов знакомств в России
01 сентября 2025 15:20  [129] Новоселье с кошки начинает половина россиян
01 сентября 2025 15:10  [142] Три человека угодили в больницу после ДТП с мотоциклом около Сеченова
01 сентября 2025 14:59  [157] Выяснилось, где в Нижегородской области больше всего медведей и волков
01 сентября 2025 14:36  [104] Тысячи нижегородских первоклашек получили поддержку в рамках акции "Скоро в школу"
Общество

Нижегородская мэрия опровергла старт отопительного сезона 2 сентября

01 сентября 2025 16:55  [55] Общество
Нижегородская мэрия опровергла старт отопительного сезона 2 сентября

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В мэрии опровергли информацию о запуске отопительного сезона в Нижнем Новгороде со 2 сентября.

Несколько дней назад в соцсетях появился пост, авторы которого утверждают, будто тепло в квартиры нижегородцев начнут давать в начале первой сентябрьской недели. Однако это фейк.

В администрации нашему изданию напомнили, что 2 сентября в Нижнем Новгороде и Кстове начнутся пробные топки. Они, как сообщалось ранее, продлятся до 10 сентября.

Что до отопительного сезона, то его сроки пока неизвестны. Всё будет зависеть от погодных условий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Осень Отопительный сезон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных