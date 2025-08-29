Нижегородская мэрия опровергла старт отопительного сезона 2 сентября

Фото:
В мэрии опровергли информацию о запуске отопительного сезона в Нижнем Новгороде со 2 сентября.
Несколько дней назад в соцсетях появился пост, авторы которого утверждают, будто тепло в квартиры нижегородцев начнут давать в начале первой сентябрьской недели. Однако это фейк.
В администрации нашему изданию напомнили, что 2 сентября в Нижнем Новгороде и Кстове начнутся пробные топки. Они, как сообщалось ранее, продлятся до 10 сентября.
Что до отопительного сезона, то его сроки пока неизвестны. Всё будет зависеть от погодных условий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+