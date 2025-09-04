Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
В ННГУ создают систему, которая поможет распознавать стресс у детей

04 сентября 2025 13:30  [104] Общество
В ННГУ создают систему, которая поможет распознавать стресс у детей

В лаборатории психофизиологии ННГУ имени Лобачевского работают над интеллектуальной системой, способной выявлять стресс у школьников на ранних этапах. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

Технология опирается на данные со смарт-часов и фитнес-браслетов. Такие устройства фиксируют мельчайшие изменения сердечного ритма — сигналы, которые ребенок сам может не заметить, а взрослые обычно воспринимают уже в виде последствий: раздражительности, усталости или слез.

Руководитель проекта Софья Полевая пояснила, что главным индикатором стал показатель вариабельности сердечного ритма. Организм реагирует на перегрузки едва уловимыми изменениями в биении сердца, и именно эти маркеры нейросеть учится определять. В итоге пульс превращается в своеобразный дневник состояния ребенка.

Исследователи отмечают, что подростки не всегда могут честно рассказать о своем самочувствии — иногда из-за страха, а порой просто потому, что им трудно подобрать слова. Создаваемая система должна выполнять роль переводчика между организмом и взрослыми, помогая вовремя заметить тревожные сигналы и предотвратить развитие серьезных проблем.

Ранее врач рассказала, как воспитать здорового ребенка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дети Медицина и здоровье ННГУ
