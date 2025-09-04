Медпомощь в нижегородских школах теперь оказывают по-новому Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать обновлённые правила оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.

Теперь в школах и детских садах медицинскую помощь могут оказывать не только педиатры, но и медсёстры (или медбратья), обладающие высшим медицинским образованием. Все школьные и дошкольные медкабинеты переименуют в "медицинские пункты". Это необходимо для того, чтобы специалисты, работающие там, могли претендовать на льготный медицинский стаж.

Новые правила также дают медикам право участвовать в адаптации образовательного процесса. Если у ребёнка есть особенности здоровья, программа может быть скорректирована с учётом медицинских рекомендаций.

В каждом медпункте теперь должен быть чётко определённый набор оборудования и помещений. Среди обязательных — процедурная и кабинет приёма пациентов. Оснащение должно включать перевязочные наборы, аптечку для экстренной помощи, портативный электрокардиограф, термометры, ростомер, носилки и стол для медицинских процедур.

Функционал медработников в школах расширился. В их обязанности теперь входят проведение медицинских осмотров, вакцинация, оказание помощи при обострении хронических заболеваний, направление к врачам-специалистам, а также оформление справок о состоянии здоровья.

Кроме того, если у ребёнка есть показания к регулярному приёму лекарств, медработник обязан контролировать соблюдение графика и вести специальный журнал с записями о каждом приёме препарата.

