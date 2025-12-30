Нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей Общество

Фото: pixabay.com

Минздрав России разработал проект нового порядка диспансерного наблюдения взрослых пациентов, пишет медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно документу, терапевты будут обязаны наблюдать нижегородцев с ожирением I–II степени при индексе массы тела 30–39,9, если у них есть хронические неинфекционные заболевания.

Диспансерное наблюдение в таких случаях станет пожизненным. Посещать врача пациентам потребуется не реже двух раз в год.

Если медикаментозное снижение массы тела окажется неэффективным, к лечению планируют привлекать эндокринолога.

Кроме того, Минздрав расширяет перечень специалистов, участвующих в диспансерном наблюдении. В него включили нефрологов, ревматологов, гастроэнтерологов, гематологов и колопроктологов.

Планируется, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

