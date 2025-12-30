Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей

30 декабря 2025 14:43 Общество
Нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей

Фото: pixabay.com

Минздрав России разработал проект нового порядка диспансерного наблюдения взрослых пациентов, пишет медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно документу, терапевты будут обязаны наблюдать нижегородцев с ожирением I–II степени при индексе массы тела 30–39,9, если у них есть хронические неинфекционные заболевания.

Диспансерное наблюдение в таких случаях станет пожизненным. Посещать врача пациентам потребуется не реже двух раз в год.

Если медикаментозное снижение массы тела окажется неэффективным, к лечению планируют привлекать эндокринолога.

Кроме того, Минздрав расширяет перечень специалистов, участвующих в диспансерном наблюдении. В него включили нефрологов, ревматологов, гастроэнтерологов, гематологов и колопроктологов.

Планируется, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что скоро в нижегородские аптеки поступят таблетки от ожирения.

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Новости по теме
26 июня 2025 17:19Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области
27 мая 2025 14:04Проблема не в еде: эндокринолог рассказала нижегородцам, как худеть с умом
25 марта 2025 08:34Ожирением страдают 47 тысяч жителей Нижегородской области
